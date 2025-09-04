©ABCテレビ

毎年高校生ダンサーたちの熱い戦いが繰り広げられる『全国高等学校ダンス部選手権』（通称：ＤＣＣ）。ＤＣＣは、単にダンスの技術を競うのではなく、各チームが設定した“漢字二文字のテーマ”を、２分３０秒のパフォーマンスでいかに表現できるかを競う、ということが特徴的で、「技術力」「表現力」「独創性」が総合的に審査される。

今年で13回目を迎えたＤＣＣの決勝大会が、８月29日(金)に開催された。応募総数185チームの中から予選を勝ち抜いた36チームが決勝大会に進出し、ハイレベルなパフォーマンスを披露した。

ＡＢＣテレビでは、今年も決勝大会の模様を放送することが決定！ 番組ナビゲーターは、高校時代にＤＣＣへの出場経験がある伊原六花。２年連続でナビゲーターを務める。

ダンスに懸ける高校生たちの情熱、そして舞台裏での汗や涙、仲間との絆が織りなす感動のドキュメンタリーをお届けする！

【番組情報】

「DCC 第13回全国高等学校ダンス部選手権～2分30秒にかけた夏～」

9月6日（土）ごご3時30分～4時30分（ABCテレビ・関西ローカル）

テレビ朝日：9月26日（金）深夜１時30分～２時30分

メ～テレ：9月18日(木) 深夜０時57分～２時00分

九州朝日放送：9月13日(土) 深夜０時05分～１時02分

※TVerで見逃し配信あり