2025年9月3日、タレントの中川翔子が自身のYouTubeチャンネルを更新。子ども用品を買いに行く様子を公開した。

中川は2023年4月に結婚を発表。そして、2025年5月5日には双子を妊娠したことをファンクラブサイトで報告した。そして、本動画で双子の性別は「両方男」であることを発表。産後については「未知の世界」とコメントした。

今回やってきたのは、『アカチャンホンポ』。中川は自分が本店に来ていることが「信じられない気持ち」と言いつつ、さっそく見て回ることに。豊富なカラーバリエーションで組み合わせられる哺乳瓶に熟考し、後ろ髪をひかれつつ次のアイテムへ。紙おむつ、おしり拭きなど最低限の商品を選び、次はベビーウェア選びへ。スイカ柄のベビーウェアを見て「これはマストで」「世界一可愛い」と一目惚れしたようだ。

すべてのアイテムを2人分購入していくため、「倍かかりますね」と驚きを隠せない様子だ。さらにベビーカーや布団なども見ていくと、1日じゃ買いきれないという結論に。「引っ越しも考える」と、ひとまず今回の爆買いは終了した。お会計は3万7741円となっており、「感動しながら買い物できた」と感想を述べた。

今回の動画に視聴者からは「びっくり」「幸せ2倍」といった声が集まった。

（文＝向原康太）