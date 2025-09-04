Beatsは、音楽やファッションで活躍するJENNIE（ジェニー）とのコラボ製品を発表した。「Beats Solo 4 - JENNIEスペシャルエディション」は9月5日よりApple表参道とapple.comで販売が開始される。

（【画像あり】ルビーレッドの本体カラーにリボンが付けられた限定モデルのBeats）

『Beats Solo 4 - JENNIEスペシャルエディション』はマットな赤をベースに「R」と「J」のディテールがあしらわれたデザインだ。

UltraPlushイヤークッションにはJENNIEからインスピレーションを得たシンボル、ルビーレッドのプロダクトカラーと取り外し可能なリボンはアルバム『Ruby』の世界観をイメージしている。

ジェニーは今回のコラボについて「Beatsは自分の生活や創作活動において欠かせない存在で、今回のコラボレーションをとても光栄に思う。このヘッドフォンを通じて、私の音楽を全く新しい感覚で楽しんでもらえたら嬉しい」とコメントした。

『Beats Solo 4 - JENNIEスペシャルエディション』は、日本では現地時間9月5日午前10時からApple Storeオンラインで販売開始だ。同日にはApple Store直営店で製品を実際に試せるほか、ジェニーがセレクトした新しいプレイリストを空間オーディオで体験できる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）