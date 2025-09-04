

「うんちく」を披露することは基本的に気持ちのいいものだという（写真：buritora／PIXTA）

ビジネスマンにとって失敗が許されない取引先との接待。そんな接待の場面を円滑にするために欠かせないのが「うんちく」だと、放送作家の野呂エイシロウ氏はいいます。

下手をすると知識を一方的にひけらかすだけで、自己満足の象徴とも思われがちな「うんちく」が接待の場を盛り上げるというのは、なぜなのでしょうか？ その理由について、野呂氏の著書『「話がつまらない」をなくす技術』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

必ず相手から先に「うんちく」を語ってもらうこと

「うんちく」と聞くとネガティブな反応をする人がいます。知識を一方的にひけらかすうんちくなんて自己満足の象徴のようなもので、聞かされる側は迷惑なだけ。

「話し方」の本を読むと、「うんちくは百害あって一利なし」みたいなことが書かれていることがあります。

でも、僕は必ずしもそうは思いません。

まず、うんちくを披露することは基本的に気持ちのいいものです。そして、うんちくを語りたいのは、話している当人だけではありません。うんちくを聞かされている相手だって、機会さえあればうんちくを披露し、感心してもらいたいと思っているはずです。

ならば、うんちくを語る際のコツさえ知っていれば、嫌みにならずに会話のなかでそれを活かすことができるはずです。

まず大原則として守っておきたいのは、必ず相手から先にうんちくを語ってもらうことです。お客様や年長者であればなおさらです。間違ってもワインを前にして、「部長、このワインをご存じですか？ これはですね……」なんて話をいきなりはじめることは避けるべきです。

では、どうすれば相手から先にうんちくを語ってもらうことができるのでしょうか。これは簡単です。誰だって語るべきうんちくを持っていれば語りたいのですから、あとは「今がうんちくをご披露いただくチャンスですよ！」とパスを投げればいいだけです。

たとえば、接待の席でワインや日本酒を選ぶのであれば、その選択そのものをお願いできないか頼んでみます。

腕に覚えがある人なら乗ってくるでしょうし、自信がなければスルーされるでしょうから、その場合はすっと引っ込めればいいのです。もし選んでくれたなら、そこには理由があるはずです。

あとは質問を投げるだけ。「今回はどうしてこの銘柄を選んでいただいたんですか？」というスルーパスを送ります。あとは先方の得意な話を、大いに気持ちよく語ってもらいましょう。

語ってもらうことが目的ですから、たとえそのうんちくのレベルが自分より低かろうと、絶対に話を横取りしてはいけません。知っている話でも初めて聞いたかのような表情で、いちいち感心しながら聞いていくのがマナーです。「ほー、なるほど！」と。

最初のうんちく披露が口火になって、あらゆるうんちくを吐き出してもらい、相手のうんちくだけですべての時間が埋めつくされればその宴席は大成功です。

逆に、自分のうんちくを語るときには、「不勉強なんですけど」とか、「つい最近まで知らなかったんですけど」などと前置きしてさわりだけを話し、もう1度相手がうんちくを披露できるよう水を向ける手段に使えば、場を盛り上げることができるはずです。

「結論のない話」は当たり前のこと

煙たがられる人が陥りがちな根本的な勘違いがあります。会話には必ず結論がいる、と思っていること。そして、そこに行きつけないのをとても嫌がるのです。

でも、僕は、結論のない話など当たり前だと考えていますし、それどころか相手が望んでいないのであれば、結論を語らないようにしています。それでも一向に構わないのです。

会話の相手が、深刻な悩みを抱えていたとします。仕事関係でも、男女関係でもよくあるシチュエーションです。僕もよく相談を受けます。

こんなとき、相談している側は、必ずしも相手に結論を求めているわけではありません。

若い頃と違い、今の僕はそのことをよくわかっているので、「相談に乗ってよ」と言われれば、ただ相槌を打ち、相手の話した内容をオウム返ししながら、基本的には黙って聞いているだけです。

そして相手から「どうしたらいいと思いますか？」と聞かれて初めて、自分の考えや結論を言うことにしています。

話を聞いた結果、たとえ僕が100％自信がある解決策を思いついたとしても、相手から請われない限り絶対に語りません。

「相手が何を望んでいるか」を考えていますか？

なぜこんなことを大真面目に守っているのかというと、会話の相手が何を求めているかは、あくまで相手のなかにしか存在しないからです。

もしかしたら、彼（彼女）の頭のなかにはすでに結論めいたものがあり、僕にはただそれに対する賛同を求めているだけなのかもしれません。

あるいは、結論が出ない、出せないことと知っていながら、ただ真剣に耳を傾けてもらう相手が欲しくて話を振ってきただけなのかもしれません。

つまり傾聴してもらえればそれで十分で、「ああ、話したらスッキリしました。明日からまた頑張ります！」となるかもしれないのです。

相手がその会話を通じて何を望んでいるかを正確につかむことこそが、僕が考える会話の本質です。

それが「相談に乗ることそのもの」であるなら、結論などまったく邪魔な、不要な要素です。たとえ万能の解決策であったとしても、のみ込むべきだと思います。

コンサルタントとしての僕のスタンスも、基本的には変わりません。クライアントから結論を求められれば、自分の考え方をお伝えします。

反対意見やネガティブな要素を述べてほしいと頼まれれば、やはり自分の考えと合致していようといまいと、考えられるリスクや問題点を指摘するでしょう。

しかし、いくら社長が迷い悩んでいようと、僕が望まれてもいないのに結論を言うのは絶対にやってはいけないことです。

それは大きなお世話ですし、そもそも僕はコンサルタントにすぎないのであって、その会社が失敗しても責任の取りようがないからです。

コンサルタントとしてやるべきことは、結論を語ることではなく、社長やクライアントが選びたいほうを後押しすることです。それが僕の仕事です。

その結果が失敗に終わったとしても、本物の経営者であれば、決して僕を責めることはありません。

「ムダな会話」も強制終了させるべきではない

知識量が圧倒的に多かったりすると、ついそれを自慢するかのように見せつけてしまう人がいます。あるいは、相手が何か言っても、「そんなこと知ってるよ」と言わんばかりに、相手の話を遮断してしまう。

この手の人は、相手が話しはじめても、すぐにその結論が予測できてしまうので、聞くこと自体が非効率だと思うのでしょう。

でも、結論がわかりきった状況でも、付き合わざるを得ない局面は存在します。

たとえば、上司やお年寄りなど目上の人にパソコンやタブレットPCの使い方を教えるシーン。知識のある人には何ということのない操作方法でも、初心者はいちいち躓いてしまうものです。

では、そのたびにイライラして「そんなこともわからないの？」と上から目線で言ったり、「ああ、そんなこととっくの昔に知っているよ」と言い放って、ムダな会話を強制終了させるべきでしょうか。

たしかに効率はいいでしょうが、相手は確実に傷つき、なかには尊大な態度を蔑む人もいるでしょう。少なくとも、あなたには二度と相談してこないでしょう。

こんなとき、僕なら「僕はたまたま知っているんですが、これはこう使うんですよ」と説明します。

偶然知っていた、たまたま使える、という言葉を前につけておけば絶対に嫌みにはなりませんし、相手も傷つかずに済むからです。これが優しさであり、敬意だと思います。

もしも、「その話なら知ってるよ」と思ったら……

次は、僕が実際に経験した話です。

自動車会社のプロジェクトに関わっていたおかげで、僕はここ数年、最新の車の開発事情や業界事情にだいぶ詳しくなっていました。あるパーティーで、別のメーカーの人が、その企業と僕のクライアントとの間で進んでいる大きなプロジェクトの話をはじめました。





その人は「君は知らないだろうけど……」という言葉で説明をはじめましたから、僕は最後まで知らないふりを貫き、知っていることもいちいち初めて聞いたかのように振る舞いました。そして最後には、「いやあ、まったく知りませんでした。勉強になりました」とお礼を述べました。

みなさんのなかには、野呂は調子のいいヤツだなあ、と思う人がいるかもしれません。

でも、僕が食傷気味に「ああ、はいはい、その話なら存じていますよ。御社と○○社の共同プロジェクト、実は裏で私も絡んでいるんです」とでも言おうものなら、その会話はすぐに終わるでしょう。そして、相手の気分は最悪になる。プライドが丸つぶれになってしまうのですから。

先方はただ自慢したかっただけなのかもしれません。でも、とっておきの話題として、僕に情報提供してくれたのかもしれないのです。そんな人の顔をつぶしてまで、会話の効率を追求する必要などまったくありません。

話の展開がわかっていたとしても、その人の気持ちを察し、ニコニコし、びっくりした顔で結論が出てくるのを待つくらいの度量があっていいでしょう。これは話し方のテクニックと同時に、人への優しさの問題でもあるのです。

（野呂 エイシロウ ： 放送作家 戦略的PRコンサルタント）