Netflixで独占配信中のストップモーションアニメ『ポケモンコンシェルジュ』をテーマにした新しいグッズが、9月6日からポケモンセンターに登場する。ポケモンセンターオンラインでは9月4日から取り扱いが開始した。

（【画像あり】『ポケモンコンシェルジュ』劇中アイテムやシーンを再現したグッズ一覧）

『ポケモンコンシェルジュ』は、南の島のポケモンリゾートを舞台にコンシェルジュのハルと相棒のコダックがおもてなしする物語だ。今回、新エピソードとして5話から8話まで配信され、エピソード追加に合わせてグッズ展開を行った。

今回販売されるのは、主人公・ハルの部屋にあるオオタチの木彫りを再現したフィギュアをはじめ、トドグラーとデデンネがモチーフのペーパーウエイトや、アローラナッシーたちがデザインされたアロハシャツなど、作品内のシーンをイメージしたグッズが含まれている。

相棒であるコダックのぬいぐるみでは、腕を上下に動かすことができ、ポージングができる作りだ。

その他、劇中のカットを使用したポストカードやクリアファイルも収録されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）