首位決戦はトルコに軍配… シェングンが28得点13リバウンド、チームの3P成功率は58.1パーセント

9月4日（現地時間3日）、「FIBAユーロバスケット2025」のグループAではトルコ代表（FIBAランキング27位）がセルビア代表（同2位）とのグループ最終戦に臨んだ。

両チームが4連勝で迎えた一戦はリードチェンジ15回、同点8回の激闘。トルコは1点ビハインドで迎えた試合終了残り41秒からアルペレン・シェングン（ヒューストン・ロケッツ）、シェーン・ラーキン（アナドル・エフェスSK／トルコ）が獲得したフリースローをすべて決めきり、95－90で勝利を収めた。

トルコは3ポイントシュートが好調で、ラーキンが5本、セディ・オスマン（パナシナイコスBC／ギリシャ）とシェングンがともに4本を成功。チーム全体で31本中18本を射抜き、成功率58.1パーセントを記録した。

シェングンは36分13秒のプレータイムでチーム最多28得点13リバウンドに8アシスト1スティールの活躍。MVPに選出された23歳のセンターは試合後、「（ニコラ）ヨキッチは世界最高の選手の一人で、むしろ最近は世界一だと言える。この試合で彼に勝つことは、僕たちにとって大きな意味があった。自分自身も特別なモチベーションを持って臨んだので、勝てて本当にうれしい」と喜びを口にした。

そのヨキッチが32分42秒の出場で22得点9リバウンド4アシスト3スティール1ブロックをマークしたものの、セルビアはあと一歩及ばず。4勝1敗のグループ2位で決勝トーナメントに駒を進める。

決勝トーナメントのラウンド16では、トルコがグループB4位のスェーデン代表（同49位）、セルビアが同3位のフィンランド代表（同20位）と対戦する。

■試合結果



トルコ 95－90 セルビア



TUR｜19｜27｜28｜21｜＝95



SRB｜18｜31｜24｜17｜＝90

【動画】激闘となったトルコvsセルビアのハイライト