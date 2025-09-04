台風第１５号は、種子島の南東約４０キロを

１時間におよそ２０キロの速さで北北東へ進んでいます。

【画像】15号の進路を詳しく

台風第１５号は、４日１３時には

種子島の南東約４０キロの

北緯３０度２０分、東経１３１度２０分にあって、

１時間におよそ２０キロの速さで北北東へ進んでいます。

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルで

中心の東側２８０キロ以内と西側１６５キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





この台風は４日１４時には、種子島の東南東約４０キロの北緯３０度２５分、東経１３１度２５分にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北北東へ進んでいるものと推定されます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心の東側２８０キロ以内と西側１６５キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いているものと推定されます。今後の台風情報にご注意ください。

■各地の天気・雨量は

台風第１５号は、４日は九州にかなり接近し、その後、進路を東よりに変え、５日にかけて西日本から東日本の太平洋沿岸を東に進む見込みです。西日本から東日本では、５日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。九州南部、九州北部地方、四国地方、東海地方では４日昼過ぎから５日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第１５号は、４日１０時には種子島の南約８０キロにあって、１時間におよそ３０キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。台風は、４日は日本の南を北上して九州にかなり接近し、５日にかけて進路を東よりに変え、西日本から東日本の太平洋沿岸を東に進む見込みです。台風の東側には暖かく湿った空気が広い範囲で流れ込んでおり、西日本から東日本の太平洋側を中心に所々で激しい雨や非常に激しい雨が降っています。



［雨の予想］



西日本から東日本では５日にかけて、台風や太平洋高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となるでしょう。台風から離れた地域でも雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。また、５日には前線が北陸地方から東北地方南部にのびるため、北日本でも雨の強まるところがあるでしょう。

４日１２時から５日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北地方 １２０ミリ

関東甲信地方 １５０ミリ

北陸地方 １２０ミリ

東海地方 ２５０ミリ

近畿地方 ２５０ミリ

中国地方 １２０ミリ

四国地方 ３００ミリ

九州北部地方 ２００ミリ

九州南部 １８０ミリ

その後、５日１２時から６日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 １５０ミリ

東海地方 １００ミリ



線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。

東海地方

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 ４日夕方から５日昼過ぎにかけて

四国地方

徳島県、愛媛県、高知県 ４日夕方から５日朝にかけて

九州北部地方

大分県 ４日昼過ぎから４日夜遅くにかけて

九州南部

宮崎県 ４日昼過ぎから４日夜遅くにかけて



［防災事項］

九州南部、九州北部地方、四国地方、東海地方では５日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、近畿地方、関東甲信地方では注意・警戒してください。また、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。



［補足事項］

今後発表する台風情報、防災気象情報に留意してください。

次の「令和７年 台風第１５号に関する情報（総合情報）」は、４日１７時頃に発表する予定です。