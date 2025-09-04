泉州電、今期経常を一転13％減益に下方修正

泉州電業 <9824> [東証Ｐ] が9月4日後場(14:00)に決算を発表。25年10月期第3四半期累計(24年11月-25年7月)の連結経常利益は前年同期比10.1％減の70.3億円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の112億円→94億円(前期は107億円)に16.1％下方修正し、一転して12.6％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常利益も従来予想の61.7億円→43.7億円(前年同期は54.3億円)に29.1％減額し、一転して19.5％減益計算になる。



直近3ヵ月の実績である5-7月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比19.5％減の20.1億円に減り、売上営業利益率は前年同期の7.3％→6.0％に悪化した。



株探ニュース

