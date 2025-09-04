4日14時現在の日経平均株価は前日比632.02円（1.51％）高の4万2570.91円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1013、値下がりは536、変わらずは67と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を180.30円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が131.01円、ファストリ <9983>が96.43円、フジクラ <5803>が23.30円、ＴＤＫ <6762>が21.53円と続く。



マイナス寄与度は33.55円の押し下げでニデック <6594>がトップ。以下、信越化 <4063>が6.58円、ファナック <6954>が4.39円、良品計画 <7453>が4.39円、キーエンス <6861>が3.21円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、保険、銀行、情報・通信と続く。値下がり上位にはゴム製品、繊維、鉱業が並んでいる。



※14時0分8秒時点



株探ニュース

