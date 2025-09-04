バービー、“こだわり抜いた”ランジェリーショットに反響「唯一無二の色気が」「痩せましたか？」
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーが4日までに、自身のインスタグラムを更新。PEACH JOHNがと1年ぶりにコラボしたことを報告した。
【写真】普段とは違う色気がプンプン…！ランジェリー姿のバービー
バービーとPEACH JOHNがコラボするブランド「LuhuL dada（ルフルダダ）」が、約1年ぶりに新作コレクションをこのほど発表。10日から発売される。バービーは「1年ぶりの新作でございます」と書き出し、「今回の新作は、温めに温め抜いたよ その理由は… 着用感に革命レベルでこだわったから！」と注力したポイントを明かした。
またバービー自らが新商品の下着を着用するショットを複数公開した。この投稿には「唯一無二の色気が漂ってます」「痩せましたか？綺麗」「ハリウッド女優」との反響が寄せられている。
