Photo: 山田洋路

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

アイスコーヒーが一瞬でホットになってしまう炎天下のアウトドア。

ただただ汗が滴る無風地帯を救うのは、オールインワン・ポータブル扇風機「OBB」かもしれません。

10000mAhの交換式バッテリーを備え、一部モデルではソーラーパネルを搭載（非搭載のLEDディスプレイタイプもあり）。

電源自立性を獲得し、アウトドアシーンや子どもの屋外の習い事、避難所などでも涼風と安心を同時に提供してくれるアイテムをご紹介します。

電源を選ばない“風のインフラストラクチャー”

Photo: 山田洋路

まず感心するのは、10000mAh × 交換式というバッテリーアプローチです。最弱運転で約36時間、スマホを3回フル充電してなお余裕があるスタミナは、屋外で真価を発揮してくれそうです。

バッテリー交換はタブを引くだけのワンタッチ。予備パックを携えれば数泊のキャンプでも、バッテリー計算は不要になりそうです。

電力を選ばない頼れる風力。交換式バッテリー＆ソーラー充電対応のポータブル扇風機 8,030円 【数量限定 27%OFF】ポータブル扇風機 1点 商品をチェクする

Photo: 山田洋路

ソーラーパネル搭載モデルでは、日照エネルギーが即座に蓄電へと転換されます。

使いながら蓄える循環型スタイルは、まさに「ミニ発電所 in my bag」とでも呼びたくなる便利さですね。

16000rpmが切り拓く風景

Photo: 山田洋路

扇風機は16000rpmで駆動し、風量はそよ風〜強風を5段階で可変。

レベル1はバッテリーの消耗を抑えられる微風、レベル3で汗ばむTシャツに心地よい風を送り、レベル5はキャンプの炭火を焚き付けるほどパワフルです。

LEDディスプレイに現在のモードと残量が常時表示されるため、暗所でも操作は問題なしです。

360gのユーティリティープレイヤー

Photo: 山田洋路

首掛け・手持ち・置き型、との可変ギミックにより、料理中は首掛け、食後は手持ちで食器乾燥、夜はサイドテーブルに置いて常夜灯…といった具合に、使い道がシームレスにつながります。

本体は 96 × 69 × 102mm・360gとなっていて、パッキング時の隙間にも滑り込むコンパクトさが魅力的。携行性と実用性を同時に叶えら設計バランスが光ります。

“UL（Ultra Light）”を凌駕する多機能さ

Photo: 山田洋路

アロマリングにティートゥリーの精油を垂らせば、熱帯夜のテント内が森林浴をしているかのような心地よいスペースに。

さらにLEDランプは、夜間の非常灯にもムードライトにもなります。要するに1台3役どころか5役。荷物を極限まで削ぎたい山行でも「これだけは持っていく」と感じさせる有用感があります。

Photo: 山田洋路

軽量化至上主義“UL（Ultra Light）”に、香りと光という機能を加えることで「機能は最小限で良い」という固定観念を軽やかに裏切ってくれるのが「OBB」です。

熱を味方に変えるデバイス

Photo: 山田洋路

従来のポータブル扇風機は、バッテリーが尽きれば「ただの荷物」でした。一方「OBB」は、発電・蓄電・送風の3つの機能を併せ持ったデバイス。

重さも価格も過度に盛らず、使い勝手に知恵を振り切った設計は拍手モノ。停電時、キャンプ、退屈なデスクワーク…どのシーンでも確かな涼を届けるこの1台を、備えておいて損はありません。

ポータブル扇風機「OBB」のスペック詳細は以下からチェックしてみてください。

Image: DZT

Source: CoSTORY