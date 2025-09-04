◇MLB パイレーツ3-0ドジャース(日本時間4日、PNCパーク）

ドジャースの大谷翔平選手が4日のパイレーツ戦で2安打を記録。チームは敗れたものの、体調不良の中でみせた大谷選手の全力プレーにファンも注目しました。

この日は投打二刀流での出場予定でしたが、体調不良だったこともあり登板は回避。1番指名打者でバッターとして出場しました。

試合は打線が再三の好機を生かせず、劣勢。3点を追う7回、大谷選手は1アウトから左腕エバン・シック投手のインコースのボールにバットの根元で打ち、「痛ぇ！」と叫びますが、サードへのボテボテのゴロに快足を生かして内野安打。その後、ムーキー・ベッツ選手のライトフライでは、1塁から2塁へのタッチアップで進塁するなど、全力プレーでチャンスメークします。

得点にはつながりませんでしたが、SNSでは「速すぎる」「タッチアップもいった...諦めていないのわかる」「体調不良でも試合に出る限り、何事においても全力出し切るところが本当にすごい」など注目されました。

チームは完封負けで敗れましたが、大谷選手は体調不良の中で第3打席にも二塁打を放つなど、5打数2安打の活躍。今季打率.280、OPS.998となっています。