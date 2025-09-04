Image: final

ワイヤレスじゃ勝てない、なんて言ってる場合じゃなくなってきた。

ゲームで使うなら有線のイヤホン/ヘッドホンがいい。なぜなら遅延がないから。とはよく言われるし、僕も昔はそう信じてたんだけど、そろそろあがめる神を変えるべき新世紀になってきた。だってfinalの「VR3000 EX for Gaming」ってワイヤレスなのに25ms、つまり0.025秒の遅延しかないってんだから。

なお60fpsのゲームなら約1.5フレーム、120fpsなら3フレーム。この遅延を感知できるのは頂点を争うトップゲーマーしかいないんじゃないだろうか。

もちろんこれはBluetoothではなく別の2.4GHz帯を使ったワイヤレス伝送なので、専用のドングルを使う必要があるのだけどね。

またVR3000 EX for Gamingには、前後左右だけではなく上下方向にも音が広がる3Dエクストラワイドサウンドステージ機能が搭載されているそうよ。メーカーいわく、空を飛ぶドローンもすかさず察知できるし、近くの銃声はリアルに、遠くから爆発音は距離感がよりわかるようになっているとのこと。

特定の音域をハデに鳴らすことで効果音を聞き取りやすくしている…のではなく、flnal独自の空間音響再現技術で空間認識力を高めて索敵しやすくしているんだって。すごいや。

その上で、ザッザッとピンクノイズっぽい音になる足音を際立たせる足音モードが選べるっていうんだから、ワイヤレスでも勝てそうなヘッドホンを作ってきたなあ、と思っちゃう。

公式サイトのお値段は1万9800円。勝率を上げたいなら、アリな選択肢ですよみなさま。

