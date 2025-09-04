中村倫也「ZIP！」で妻・水卜麻美アナと“画面越し共演”「ほっこり」「微笑ましい」と話題
【モデルプレス＝2025/09/04】俳優の中村倫也が4日、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金／あさ5時50分〜）にVTR出演。ワイプでの妻・水卜麻美アナウンサーとの“共演”が話題を呼んでいる。
【写真】中村倫也＆水卜麻美アナ、結婚前の2ショット
この日は舞台「ライフ・イン・ザ・シアター」で共演する俳優の堤真一とともにVTR出演した中村。堤とは公私ともに16年の付き合いがある親しい間柄だといい、堤は中村について「頭いいし、しっかりしてる。ちょっと変わってるけど」「知的で懐が広い」と親しいゆえのいじりも加えつつ絶賛。また、20代の頃には先輩俳優たち「皆から可愛いがられてた」と口にした。
中村は自身について「根が多分弟キャラなんですよ。先輩たちの懐に入り込んでいくタイプなので、逆に年下たちに囲まれるとどうしていいかわからない。ちょっと恥ずかしくなっちゃう、頼られると…」と説明。これからは後輩たちの兄貴分となっていきたいという。また、趣味の料理について「科学の実験してるような感覚があるんです」と工夫ごとに「結果を予想しながら作るのが楽しい」とも語った。
堤と中村のインタビューをワイプで微笑みながら見守った同番組総合司会・水卜アナ。中村と堤がインタビュー内「究極クエスチョン」コーナーおなじみの「QQ」というポーズをノリノリで披露すると、思わず笑ってしまう場面も。また、中村がプライベートを語る様子に、大きく頷く姿も見せた。
画面上ではあるものの、この中村と水卜アナの“共演”に、ネットでは「ベストカップル！朝からほっこり」「夫婦共演微笑ましい〜」「水卜ちゃん、ニコニコしてる！」「素敵すぎる」などと反響を呼んでいる。中村は、2023年3月25日に水卜アナとの結婚を発表した。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】中村倫也＆水卜麻美アナ、結婚前の2ショット
◆中村倫也、堤真一と2人芝居
この日は舞台「ライフ・イン・ザ・シアター」で共演する俳優の堤真一とともにVTR出演した中村。堤とは公私ともに16年の付き合いがある親しい間柄だといい、堤は中村について「頭いいし、しっかりしてる。ちょっと変わってるけど」「知的で懐が広い」と親しいゆえのいじりも加えつつ絶賛。また、20代の頃には先輩俳優たち「皆から可愛いがられてた」と口にした。
◆水卜麻美アナ、夫・中村倫也とのワイプ共演に笑顔
中村は自身について「根が多分弟キャラなんですよ。先輩たちの懐に入り込んでいくタイプなので、逆に年下たちに囲まれるとどうしていいかわからない。ちょっと恥ずかしくなっちゃう、頼られると…」と説明。これからは後輩たちの兄貴分となっていきたいという。また、趣味の料理について「科学の実験してるような感覚があるんです」と工夫ごとに「結果を予想しながら作るのが楽しい」とも語った。
堤と中村のインタビューをワイプで微笑みながら見守った同番組総合司会・水卜アナ。中村と堤がインタビュー内「究極クエスチョン」コーナーおなじみの「QQ」というポーズをノリノリで披露すると、思わず笑ってしまう場面も。また、中村がプライベートを語る様子に、大きく頷く姿も見せた。
◆中村・水卜アナのワイプ共演に反響
画面上ではあるものの、この中村と水卜アナの“共演”に、ネットでは「ベストカップル！朝からほっこり」「夫婦共演微笑ましい〜」「水卜ちゃん、ニコニコしてる！」「素敵すぎる」などと反響を呼んでいる。中村は、2023年3月25日に水卜アナとの結婚を発表した。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】