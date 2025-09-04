佐藤健率いる劇中バンド・TENBLANK、ライブシーン収めた「Glass Heart」MV公開 名曲がドラマ名シーンと共に蘇る【グラスハート】
【モデルプレス＝2025/09/04】Netflixシリーズ「グラスハート」に登場するバンドTENBLANKのライブシーンを収めた「Glass Heart」ミュージックビデオが公開された。野田洋次郎（RADWIMPS）作詞作曲の名曲がドラマの名シーンと共に蘇る。
【写真】佐藤健ら、劇中バンドの圧巻のライブシーン
全世界で配信スタートとなったNetflixシリーズ「グラスハート」。青春音楽ラブストーリーの劇中に登場するバンド・TENBLANKは、佐藤健演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）演じる大学生ドラマー・西条朱音、町田啓太演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、志尊淳演じる音楽マニアのピアニスト・坂本一至という4人によって結成されたロックバンド。7月31日のドラマ配信と合わせてアルバムも配信がスタートし、翌8月1日にはCDとしてもリリースした。
野田、Yaffleら作家陣の参加で注目を集めた「Glass Heart」は、日本国内にとどまらずアジア各国でもチャートを席巻。さらにSpotify「Viral Top 50」ではリード曲「旋律と結晶」が日本・台湾・香港で1位を獲得し、グローバルで話題を呼んでいる。
今回公開されたのは、アルバムの最後に収録された表題曲「Glass Heart」のミュージックビデオ。作詞作曲を野田が手がけた本楽曲は、ドラマ第1話で藤谷直季と西条のセッションから生まれ、最終話で完成を迎えたナンバー。ミュージックビデオでは、最終話のライブシーンを中心に、藤谷、朱音、高岡、坂本のTENBLANKの4人が紡いだ物語を凝縮した、壮大な映像作品に仕上がっている。
同アルバムからは、ドラマ内の印象的なシーンからなる「旋律と結晶」と、佐藤が初の監督に挑戦し、i-dleのMIYEONと俳優の醍醐虎汰朗が出演した「永遠前夜」のミュージックビデオも公開されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】佐藤健ら、劇中バンドの圧巻のライブシーン
◆TENBLANK「Glass Heart」ミュージックビデオ公開
全世界で配信スタートとなったNetflixシリーズ「グラスハート」。青春音楽ラブストーリーの劇中に登場するバンド・TENBLANKは、佐藤健演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）演じる大学生ドラマー・西条朱音、町田啓太演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、志尊淳演じる音楽マニアのピアニスト・坂本一至という4人によって結成されたロックバンド。7月31日のドラマ配信と合わせてアルバムも配信がスタートし、翌8月1日にはCDとしてもリリースした。
今回公開されたのは、アルバムの最後に収録された表題曲「Glass Heart」のミュージックビデオ。作詞作曲を野田が手がけた本楽曲は、ドラマ第1話で藤谷直季と西条のセッションから生まれ、最終話で完成を迎えたナンバー。ミュージックビデオでは、最終話のライブシーンを中心に、藤谷、朱音、高岡、坂本のTENBLANKの4人が紡いだ物語を凝縮した、壮大な映像作品に仕上がっている。
同アルバムからは、ドラマ内の印象的なシーンからなる「旋律と結晶」と、佐藤が初の監督に挑戦し、i-dleのMIYEONと俳優の醍醐虎汰朗が出演した「永遠前夜」のミュージックビデオも公開されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】