ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃ、5年ぶり“再会ショット”公開「わたしはとても肥えた」
【モデルプレス＝2025/09/04】お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃが3日、自身のInstagramストーリーズを更新。5年ぶりの再会を報告した。
【写真】人気ギャル芸人、5年ぶりで「とても肥えた」
金子は「5年ぶりにこいつに会った。少しだけ色褪せて傷増えてた」とナガシマスパーランド内の動物の乗り物との“再会”を報告。乗り物に乗る自身の様子を上げ「わたしはとても肥えた」と自身の変化について自虐的にコメントした。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「楽しそう」「笑った」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆金子きょんちぃ、5年ぶり“再会ショット”
