「それどこの？」→ 実は【ZARA】！ 遊び心くすぐる♡「チャームアクセ」

セレブや海外のファッションスナップでもよく見かける “チャームアクセ” 。スタイリングに遊び心を添えるチャームアクセは大トレンドアイテムです。そんな旬のアイテムを手軽に取り入れるなら、【ZARA（ザラ）】をぜひチェック。洒落た存在感を放ち、「それどこの？」と聞かれそうなキーホルダーやチャームベルトが登場しています。いつものコーデにひとつ加えて、おしゃれにアップデートしてみて。

バッグに遊び心をON！ 大人も楽しめる「マルチチャーム」

【ZARA】「ミラーハート マルチチャームキーホルダー」\4,390（税込）

バッグにじゃらじゃらとチャームキーホルダーをつけるスタイルが大流行中！ こちらは、ハートやサメ、ビリヤードボールなど遊び心のあるモチーフが揺れて、シンプルなバッグも一気にこなれた印象になりそう。普段のスタイルをぐっと華やかにしてくれそうな、旬のアクセントアイテムです。

アクセサリー感覚で楽しめる！「ミニバッグチャーム」

【ZARA】「ミニシティチャームバッグ」\2,990（税込）

アクセ感覚で楽しめるチャーム型のミニシティバッグは、小さいながらも存在感たっぷり。ダブルハンドルやロープディテールなど細部までこだわったデザインで、スタイリングにリッチな雰囲気を添えてくれそうです。また、小物収納ができる実用性も魅力。バッグチャームとしてはもちろん、ベルトループに下げるアレンジもおすすめです。

艶やかなゴールドできらめきをプラス「イニシャルチャーム」

【ZARA】「文字チャーム」\2,990（税込）

艶やかなゴールドカラーが上品にきらめき、コーデに華やかさを添えてくれるアルファベットチャーム。バッグやポーチに付けるだけでなく、ネックレスのトップとして取り入れるなどアレンジ自在。自分や大切な人のイニシャルを選べば、特別感のあるスタイリングが楽しめそうです。

一点投入で着こなしがぐっと映える「チャームベルト」

【ZARA】「メタルチャームベルト」\5,290（税込）

まるで宝物を集めたように、花や蝶、フルーツなど多彩なモチーフが並ぶチャームベルト。繊細なメタルパーツとカラフルなチャームが、動くたびに視線を引きつけそう。デニムパンツやワンピなどに合わせるだけで、いつもの着こなしをユニークにアップデートしてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K