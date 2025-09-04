敵地パイレーツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場し、5打数2安打だった。チームは0-3で敗れた。先発登板予定も体調不良で回避となった一戦だったが、そんなことを感じさせない全力プレーに大物OBから称賛の言葉が送られた。

注目されたのは7回の場面。内野安打で一塁に出塁した大谷は次打者ベッツのライトへの飛球でタッチアップを試みた。返球されるも楽々セーフ。打球を見ながらリードをとっていたものの、捕られると判断するとすぐに走れる体勢を作っていた。

米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で解説を務める通算204勝右腕オーレル・ハーシュハイザー氏は「フライと外野手のプレーをしっかりと読んだ。ウォーニングトラックのギリギリにいる外野手を見て、ショウヘイは後退しながら『あそこならいける』と判断した」と細かな動きを解説。「彼は自分のスピードと距離を理解している。素晴らしい判断、素晴らしい読みだった」と絶賛した。



（THE ANSWER編集部）