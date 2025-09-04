短命に終わった「オドオド×ハラハラ」、佐久間宣行氏「俺とフジテレビの相性が悪かった」
テレビプロデューサー佐久間宣行氏（49歳）が、9月3日に放送されたトーク番組「人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合！！〜」（中京テレビ）に出演。1年半で終わってしまったバラエティ番組「オドオド×ハラハラ」について、「俺とフジテレビの相性が悪かった」と語った。
番組改編期を乗り越えるためのコンサルとして、テレビプロデューサーの佐久間宣行氏をゲストに迎え、失敗した番組について質問をぶつける。
佐久間氏は「めちゃくちゃありますよ。去年オードリーとハライチの番組が1年半くらいで終わっちゃったし。それはもう、俺とフジテレビの相性が悪かった」と、短命に終わった「オドオド×ハラハラ」についてコメント。
番組の中で“動物研究員”の声を務めるシソンヌ・長谷川忍は「今となってはあの局と関わらない方がいいだろう」と話し、同じく研究員の声を務める伊集院光も「あの森は結構山火事だもんな。消えそうで消えない」と、動物が話すような比喩でまとめた。
