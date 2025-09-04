伊藤沙莉「めっちゃ泳いでた！」、夢に「虎に翼」で共演した石田ゆり子が出てきた

女優の伊藤沙莉（31歳）が、9月3日に公開されたポッドキャスト番組「松岡茉優＆伊藤沙莉『お互いさまっす』【公式】」に出演。朝ドラ「虎に翼」で共演した女優・石田ゆり子の夢を見たことがあると語った。



夢について話をしている中で、伊藤沙莉が「『虎に翼』で石田ゆり子さんに『絶対泳げるようになった方がいい』って言われて。ゆり子さんってめっちゃ水泳得意なの。『絶対泳げた方がいい。何かが起きた時に泳げた方がいい』っていう。何かが起きた時、泳げないじゃん、そんな時。で、ま、最近私プール通ってんだけど」と、母親役だった石田ゆり子から泳ぐようにアドバイスされたことがあると話し始める。



そして伊藤は「で、なんか、それを言われたからなのか、ちょっと災害系のね、夢を見てめっちゃ怖かったんだけど、めっちゃゆり子さん泳いでた！」と話すと、松岡茉優も「いたんだ、その夢のとこに」と笑う。



伊藤は「めっちゃ『行くよ、沙莉ちゃん』つって。なんか私は『ああ、もう言われた通り泳げるようになっとけばよかった』みたいに走って逃げる」と夢を説明した。