ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs四天宝寺、26年1月より上演決定！ キャスト解禁
ミュージカル『テニスの王子様』の最新公演、ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学（せいがく）vs四天宝寺の上演が決定。東京・パルテノン多摩 大ホールにて2026年1月31日〜2月8日、岐阜・土岐市文化プラザ サンホールにて同年2月13日〜15日、大阪・SkyシアターMBSにて同年2月20日〜3月1日、東京・Kanadevia Hallにて同年年3月7〜15日に上演される。併せて、出演キャスト、キービジュアル＆キャラクタービジュアル公開された。
【写真】竹内雄大、寺田らが演じる青学メンバーのキャラビジュ
本公演では、全国大会を勝ち進み、ついに準決勝まで上り詰めた青学と、大阪からやってきた「勝ったモン勝ち」をスローガンに掲げる四天宝寺との熱戦が描かれる。
個性豊かな四天宝寺のキャラクターを演じるキャストに加え、テニミュ1stシーズンで四天宝寺の財前光を演じた川隅美慎が四天宝寺テニス部顧問（コーチ）・渡邊オサム役に決定。さらに、テニミュ4thシーズンの不動峰公演、聖ルドルフ・山吹公演、氷帝公演で「月刊プロテニス」の編集者・井上守を演じた北代高士が、青学の河村隆の父役として再び登場する。
出演者は以下の通り。
＜青学（せいがく）＞
越前リョーマ役：竹内雄大、手塚国光役：寺田友哉、大石秀一郎役：藤本力翔、不二周助役：橋本勇大、乾貞治役：世良大雅、菊丸英二役：長嶺龍汰、河村隆役：坂上翔麻、桃城 武役：有岡歩斗、海堂薫役：渡邊樹、堀尾聡史役：大山蓮斗、加藤勝郎役：加藤央睦、水野カツオ役：中川湊斗
＜四天宝寺＞
白石蔵ノ介役：中本大賀、小石川健二郎役：徳田海斗、千歳千里役：米山剛志、金色小春役：串田真人、一氏ユウジ役：内藤将大、忍足謙也役：長谷川幹、石田銀役：成海亮、財前光役：松岡拳紀介、遠山金太郎役：宮川元和、渡邊オサム役：川隅美慎
＜不動峰＞
橘桔平役：熊沢学、神尾アキラ役：毎熊宏介、伊武深司役：土屋直武、石田鉄役：柊太朗、桜井雅也役：深澤悠斗、内村京介役：菊池颯人、森辰徳役：青海伶
＜山吹＞
亜久津仁役：益永拓弥
＜大人＞
河村の父役：北代高士
＜テニミュボーイズ＞
岡村拓真、内藤大帆、山崎雄希
