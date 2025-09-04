稲刈り体験や、有機ハーブの入浴剤作りも！ネオナチュラル「まるごと秋の収穫祭」

ネオナチュラルは2025年10月11日(土)、自社スキンケア製品の原料を生産している岐阜県郡上市大和町のネオナチュラル母袋(もたい)有機農場(有機JAS認証取得)にて、「まるごと秋の収穫祭」を開催します。

ネオナチュラル「まるごと秋の収穫祭」

■美肌を育てるために菌に触れて、お肌と心をリフレッシュ

自社のスキンケア原料を育てている母袋有機農場は、岐阜県郡上市の標高620mの場所にあり、近くには清流が流れます。

農薬や除草剤の心配がなく、きれいな水と空気、豊かな自然が自慢です。

このような場所には、肌や健康に良い善玉菌が多く存在するといわれています。

ネオナチュラルではこの体験を通してお肌と心が元気な姿に取り戻すことを「善玉菌リトリート」と呼んでいます。

秋の収穫シーズンの最盛期を迎えた農場で、稲刈りをはじめ、地元の食材をふんだんに使用した昼食、農場産のハーブを使った入浴剤づくり体験、農場散策など善玉菌にひたる贅沢な1日を満喫できます。

■昔ながらの方法で稲刈り＆農場産ハーブで発酵入浴剤づくり

お米は、『米ぬか白石けん』や、美活甘酒『はだ恵り』など自社製品の原料となる大切な素材です。

昨今のお米に対する意識の高まりも受け、今春の田植えイベントには大人の女性からお子様連れのご家族まで幅広く参加いただきました。

今回は鎌を使った昔ながらの「手刈り」、そして天日干しにする「はさがけ」を体験しながら、お米を育てる大切さを学んでいただきます。

入浴剤づくりに使うハーブや野草は夏〜秋にかけて農場で採れたものを使用します。

こうした体験を通して、参加者の皆さんは製品づくりの背景を知ることもできます。

稲刈りのほか、入浴剤作りなどのワークショップも開催

■農場内施設でキャンプ＆宿泊も

農場にはキャンプサイトやキャビン、入浴施設やアクティビティ施設などを備えた善玉菌リトリート施設『HOLY FUNGUS(ホーリーファンガス)』を2024年5月にグランドオープン。

本イベントの前日もしくは当日に宿泊できるセットプランもあります。

施設内には、貸し切りスパ・サウナを完備しており、宿泊者は利用が可能。

同社のオーガニックスキンケアも自由に使えます。

またサウナでは日替わりのハーブを楽しめるアロマロウリュウを実施しています。

農場内のキャンプ場に宿泊できるプランも用意

■「まるごと秋の収穫祭」開催概要

日時 ： 2025年10月11日(土)9:30開場、10:00開始〜14:00頃解散予定

※小雨決行。

荒天中止。

場所 ： ネオナチュラル母袋有機農場(岐阜県郡上市大和町栗巣1079)

内容 ： 稲刈り体験、美活弁当・手作り豚汁等の昼食、

ハーブを使用した入浴剤づくり

定員 ： 50名

※定員になり次第終了。

※お子様も参加される場合は、

保護者様と一緒にご参加されますようお願いします。

参加費： 中学生以上…4,700円(税込)／1名 ※お弁当込み

小学生… 2,500円(税込)／1名 ※お子様用弁当込み

未就学児… 無料 ※お弁当・お土産はなし

※参加費は当日受付にて電子決済(PayPay、クレジット他)のみとなります。

現金は使用いただけませんので予めご了承ください。

※宿泊プランの方は価格が異なります。

下記 HOLY FUNGUS宿泊プランのお申し込みページを確認してください。

※後日、収穫したお米(300g)をお送りします

