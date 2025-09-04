元ＡＫＢ４８で、タレントの板野友美が代表取締役を務めるファッションブランド「Ｒｏｓｙ ｌｕｃｅ（ロージールーチェ）」が、「ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ（エニーマインドグループ）」株式会社とパートナーシップを結んだことを発表した。

板野が４日、自身のＳＮＳで「この度、私が代表を務めるブランド Ｒｏｓｙ ｌｕｃｅ はさらなる成長とグローバル展開に向けてグローバルで豊富な実績を持つ ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ さんとパートナーシップを結ぶことになりました」と報告。

「Ｒｏｓｙ ｌｕｃｅは、私自身が立ち上げ、想いを込めて育ててきたブランドです。“女性が自分らしく咲ける社会をつくる”という理念のもと、前向きに一歩踏み出せる“きっかけ”を届けたいと願って挑戦を続けています」と改めてコンセプトを明かし、「今回の協業は、あくまでＲｏｓｙ ｌｕｃｅのビジョンをさらに大きく広げるためのもの。私たちの世界観を軸に、ＡｎｙＭｉｎｄさんの最先端のテクノロジーやグローバルネットワークを掛け合わせることで、これまでにないスピードとスケールで成長できると確信しています」とコメント。

「経営者として常に学びを大切にしてきましたが、大尊敬する創業社長 十河 宏輔ＣＥＯをはじめ、ＡｎｙＭｉｎｄの皆さんとご一緒できることは、私にとっても大きな前進であり心強い支えです」とした。

その上で「Ｒｏｓｙ ｌｕｃｅが届けたいのは、単なるお洋服ではなく、“女性が自分を誇れる瞬間”その想いを日本から世界へと広げていくことが、私の使命です。これからのＲｏｓｙ ｌｕｃｅに、ぜひ期待していてください 応援してくださる皆さんと一緒に、私は挑戦を止めません」と決意を示した。

商品開発、マーケティングなど幅広くビジネスを手がける「ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ」の公式サイトでも業務提携契約の締結が発表されている。

板野は２０２１年、ソロデビューから１０周年の節目に自身のブランド「Ｒｏｓｙ ｌｕｃｅ」を立ち上げることを発表。私生活では同年にプロ野球・ヤクルトの高橋奎二投手と結婚、第１子となる女児を出産した。