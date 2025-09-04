内田恭子、中学生の息子2人の子育てに奮闘 40代で新たな学びも【徹子の部屋】
フリーアナウンサーの内田恭子（49）が、5日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】変わらず美しい！和服を着こなす内田恭子アナ
スポーツ番組での司会で注目され人気アナウンサーとして活躍していた内田は、今思えば無茶なスケジュールでも楽しい20代を過ごしていたが、仕事ばかりで社会人として常識が足りない…と思うようになり退社し30歳で結婚、フリーアナウンサーになった。
現在は中学生の息子2人の子育てと仕事の両立で多忙な日々を送っているが、コロナ禍で時間ができたことをきっかけに、長年やりたかったカウンセリングの勉強を始めた。時差と闘いながら海外の大学のオンライン講座を受け資格も取得し、充実の毎日を送っていると明かす。
