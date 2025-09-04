「広島２−１ＤｅＮＡ」（３日、マツダスタジアム）

鳥取県出身で広島ＯＢの川口和久氏（６６）が始球式に登場。変わらない現在の姿に反響の声があがった。

背番号「３４」のユニホームを着てボールを投じた川口氏。右打者の足元へのワンバウンド投球となり「やっぱりボールを投げるって、しんどいですね（笑）でも僕の中では、原点は広島にあるので。選手たちが頑張ってくれれば、言うことないです」と明るい表情で振り返った。

１９８０年度ドラフト１位で広島に入団。３度、最多奪三振に輝くなど先発の柱として８９年からは３年連続で２００投球回超えを果たした。その後、巨人へＦＡ移籍した中で通算１３９勝をマーク。引退後は指導者や解説者を務め、現在は鳥取県内で農業にも従事している。

とても６６歳とは思えない若々しい姿に「いつまでも男前」「今でもスーツが似合いそう カッコいい！」「川口和久がカープユニ着てるだけでマジでもう、、嬉しい」「お元気そう」といった声があがっていた。

カープはＣＳ進出に向けて重要な９月戦線に突入。「去年、悔しい４位だったので、とにかく去年の悔しさは今年晴らせるように、頑張ってほしいなと思います」とエールを送っていた。