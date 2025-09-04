Instagramに投稿されたのは、大型犬と飼い主さんが一緒に桃を食べた時の様子です。投稿は記事執筆時点で66万回再生を突破し、大型犬が桃に夢中になっている姿に「可愛すぎる」「顔に笑っちゃいました」「めちゃくちゃ癒されました」といった声が寄せられています。

【動画：『桃食べる？』と大型犬に聞いてみたら…まるで人の子どものような『分け合って食べる光景』】

「桃食べる？」の一言に喜ぶ大型犬

この日、飼い主さんはゴールデンレトリバーの「コロッケ」くんに食べさせてあげたくて、今年初めての桃を買ったそうです。

さっそく「桃食べない？」と聞いてみたところ、コロッケくんは嬉しそうにしっぽをフリフリしたとか。可愛い反応に、思わず頬が緩みます。

去年もコロッケくんは桃を食べていたので、「覚えてる？去年食べたね」と話しかける飼い主さん。

コロッケくんは「桃ってどんなのだっけ？アレのことかな？」とばかりに首を傾げながら、一生懸命お話を聞いていたといいます。

そして「一緒に食べよう」と言うと、「うん」とお返事する代わりに「ふがっ」と鼻を鳴らしたとか。どうやら食べる気満々のようです。

美味しい桃を食べてご満悦

カットした桃をテーブルに置くと、コロッケくんはテーブルにあごを乗せてガン見。美味しそうな桃を目の前にして食欲MAXになったようで、お口からはヨダレが…。

早く食べたくて待ちきれないようなので、飼い主さんはフォークで桃をお口に運んであげたそう。

コロッケくんはパクっと桃をお口に入れ、「桃ってこれか。美味しい～」と満足そうなお顔で味わっていたとのこと。

次は飼い主さんがパクっと桃を食べます。コロッケくんは「二切れ目も僕にくれるかな？」と期待して桃を目で追っていたので、「あ…違った」とガッカリ。感情ダダ漏れな表情が、思わず笑ってしまうほど愛くるしいです。

最後の一切れは譲れない！

コロッケくんと飼い主さんが仲良く分け合って食べているうちに桃は減っていき、あっという間に最後の一切れになってしまいました。

「これはママにも譲れない…。どうしても食べたい！」とばかりに桃に熱い視線を送るコロッケくん。もちろん飼い主さんは、最後の一切れをコロッケくんに食べさせてあげることに。

コロッケくんは「そうだよね。僕のだよね」とご満悦で桃を完食し、空になったお皿までペロペロと舐めて綺麗にしていたとか。なんとお皿を片付けた後も、敷いていたタオルやテーブルの匂いをスンスンと嗅ぎまくって、「もうないの？落ちてないかな…」と必死に桃を探していたそうです。

すっかり桃のトリコになり、まだまだ食べ足りないご様子のコロッケくん。またいつか飼い主さんと一緒に、美味しい桃を食べられる日がきますように！

この投稿には「首を傾げる姿も桃に熱い視線を送る姿もめちゃくちゃ可愛い」「最後の1個のじーっの顔に声出して笑っちゃいました」「食べ終わった後の名残惜しそうなコロッケくんが抜群にかわいい」「スンスンが止まらないほど美味しかったんだね」「桃いっぱい買ってあげたい」といったコメントが寄せられています。

コロッケくんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「koro.11.18」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「koro.11.18」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。