ガリガリになってしまったスタンダードプードルさんの感動的なエピソードが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で41万6000回再生を突破し、「なんでこんな可愛い子に…」「わんこって本当に尊い」「ヘソ天で泣いた」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：『死ななくてよかった』ガリガリに痩せ"9キロしかない大型犬"を保護…涙腺崩壊する『別犬のような現在』】

ガリガリになったわんこ

TikTokアカウント「haru55038」の投稿主さんが紹介したのは、スタンダードプードル『桜』ちゃんとの出会いの物語です。2歳になるまで、劣悪な環境で育った桜ちゃん。ろくにご飯も食べさせてもらえず、体重は平均的なスタンダードプードルの半分にも満たない9キロになっていました。

そんな桜ちゃんを引き取った投稿主さんは、家族として正式に迎え入れることを決意します。家には『モカ』ちゃんというトイプードルがいましたが、2匹はすぐに打ち解けたそう。

床ずれがひどく、目も陥没してしまっていた桜ちゃんでしたが、少しずつ散歩をするなどして体力をつけていきました。

徐々に距離が縮まって…

桜ちゃんは、時間とともに家族とも慣れることができたといいます。モカちゃんと一緒にソファで寝たり、パパに甘えたり。いつしか、家の中でヘソ天になって眠るほど、リラックスしてくれるようになったそう。

そして現在、桜ちゃんは体重20キロにまで回復！すっかり健康的な体になり、毎日の暮らしを楽しんでいるといいます。一時は寂しく辛い思いをした桜ちゃんでしたが、今では誰よりも幸せなわんこになっているようです…♡

そんなエピソードに涙がこぼれた人は多いようで、投稿には「いいご縁に出会えてよかった」「これからは幸せにね」「たくさん思い出を作ってね！」など多くの反響がありました。

現在の姿に涙が止まらない

アカウントでは、桜ちゃんの現在の姿が他にもたくさん紹介されています。お散歩中に友達犬と出会ったり、ママとハグしたり…。この夏は旅行にも行ったといいます。

また、桜ちゃんは毎朝お庭を走り回るのが日課になっているそうです。モカちゃんと一緒に馬のように駆けまわる桜ちゃんは、幸せいっぱいの笑顔！その大胆な走りっぷりに、投稿主さんも笑ってしまうことがあるのだとか。自由を謳歌する姿に、見ている方まで笑顔になってしまいますね。

TikTokアカウント「haru55038」には、モカちゃん＆桜ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「haru55038」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。