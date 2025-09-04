&TEAMが、韓国1stミニアルバム『Back to Life』を10月28日にリリースし、韓国デビューを果たす。

同情報は、9月3日に開催した結成3周年アニバーサリーイベント『&TEAM 3rd Anniversary [縁 DAY]』の夜公演にて発表されたもの。同公演のアンコール前に突如映像が流れ、2022年9月3日の結成日から&TEAMとLUNÉ（ファンネーム）がともに歩んできた1097日分の思い出のシーンがスクリーンに投影。続いて、日本でグループを結成して以来、“Japan to Global”を掲げ日本を中心に様々な活動を通じて、LUNÉに支えられながらファンダムを拡大してきた&TEAMが、少しずつ大きくなる会場で公演をする姿や、アジアツアーやミリオン認定達成など一つずつ夢を叶えながら世界への道のりを着実に歩んできた姿が映し出され、最後に韓国1stミニアルバムリリースの旨とロゴが発表された。

同公演での最後のコメントでは、サブリーダーのFUMAが「LUNÉの皆さん、韓国デビューです。ここまでこれたのはLUNÉの皆さん一人ひとりの力があったから、応援があったから、愛があったから、一つになってここまでくることができました」とLUNÉへの感謝を伝えた。

続いて、韓国出身のリーダーであるEJは「LUNÉの皆さん、僕たち&TEAMがついに韓国デビューを迎えることになりました。長い間この瞬間を待っていてくださったLUNÉの皆さんのおかげで実現できたと思っています。韓国デビューをきっかけに、もっと広い世界へ、もっと遠くまで&TEAMの魅力を届けていけたら嬉しいです。その歩みに、ぜひLUNÉの皆さんも一緒に進んでいただけたらと思います。本当にカッコいい姿をお見せできるように一生懸命準備していますので、もう少しだけ待っていてください。そして、たくさんの応援をよろしくお願いします。」と思いを語った。

さらにKは、「たくさんのLUNÉの皆さん、まだ会いにいけていないLUNÉの皆さんも楽しんでいただけるよう準備している。世界のLUNÉの皆さんに韓国の音楽番組で1位をとった姿を早くみせたい」と熱く意気込みを語った。

また、9月3日には、韓国デビューまでの約100日に完全密着した冠ドキュメンタリー番組『&TEAM 100日密着 ～Howling out to the World～』が放送されることも発表。日本から世界へ新たな一歩を踏み出す9人の素顔を記録した本番組は、10月2日から毎週木曜日24時59分に日本テレビで全6回にわたり放送され、Hulu特別版も配信される予定だ。

なお、同アルバムの日本輸入盤は10月29日に発売予定。本日9月4日12時より予約が開始している。

（文＝リアルサウンド編集部）