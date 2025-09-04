

9月4日、首相官邸に入る石破首相。その表情が示唆するのは余裕か、諦めか（写真：時事）

9月に入って自民党内の「石破降ろし」の動きが勢いを増している。「続投宣言」をした石破茂首相（自民党総裁）の政権運営は「八方ふさがり」（自民党長老）の大ピンチとなりつつある。

政権の要である森山裕幹事長が参議院選挙敗北の責任をとる形で辞意を表明し、鈴木俊一総務会長らほかの党3役もそろって辞表を提出したことで、「後任人事もままならない事態」（同）に追い込まれている。

「自民は続投反対・立民が続投支持」の異常事態

そうした中、事実上の「総裁リコール」ともいえる総裁選前倒しの可否が9月8日に判明する。これについては「（前提条件となる）過半数に到達する可能性が大」（同）との見方が急拡大している。

「リコール成立」となれば、石破首相は事実上、その時点で党総裁の地位を失い、「退陣を表明しなければ『総理・総裁分離』という異常状態での政権運営となり、新総裁選出の時点で石破内閣の命運が尽きる」（政治ジャーナリスト）ことは否定しようがない。

石破首相は「しかるべき時にきちんと決断する」と繰り返すが、党内からは「今がその時」との声が相次ぐ。党内で唯一、派閥を維持している麻生太郎最高顧問は3日の同派の研修会で「総裁選前倒し」支持を明言しており、ほかの旧大派閥も「前倒し支持」に傾きつつあるとされる。

その一方で、連立を組む公明党は2日の自公党首会談や同幹事長会談で石破首相続投を前提に、焦眉の急である物価高対策などの早期実施を申し合わせるなど、「与党内の分断」も目立ち始めている。

加えて、事態を複雑化させているのが、野党第1党である立憲民主党の出方だ。

野田佳彦代表は、石破首相が続投した場合の次期臨時国会では内閣不信任決議案を提出するのに及び腰とされる。「不信任を出して石破首相が解散に打って出ると、野党が共倒れで自民が漁夫の利で議席を増やす可能性がある」（同党幹部）との不安が根本にあるとされ、「攻めるはずの立憲が、石破首相の続投を後押しするという与野党攻防の歪み」が生じている。



立憲民主党の野田代表の“及び腰”が事態を複雑にしている（写真：ブルームバーグ）

動き始めた事実上の「総裁リコール」

自民党は「9月の大政局」の重要な分岐点となる参院選敗北の総括とそれを論議する両院議員総会を2日午後、党本部で開催した。

総会の冒頭、石破首相は昨年9月の総裁選時を振り返り、「石破であれば変えてくれると期待をいただいた。その思いに応えることができなかった」と、“石破らしさ”を失ったことへの反省を強調。そのうえで、7月の参院選の大敗に関して「期待を裏切ったことで、多くの同志を失うことになった。総裁である私の責任だ」と頭を下げた。

自身の進退についても「地位に恋々とするものではない。責任から逃れず、しかるべき時にきちんとした決断をする」と明言。ただ、その時期について明言しなかったことが、「出席議員らの不信・不満に火をつける結果」（党幹部）となった。

約3時間に及んだ質疑では、出席した国会議員233人のうち35人が発言。「石破首相の早期退陣を求める意見が圧倒的多数で、続投を支持する議員の声はほぼかき消される状況だった」（若手議員）。

出席した有力議員は「参院選の敗因などを盛り込んだ総括に首相個人の責任が盛り込まれなかったことが、『石破降ろし』をさらに勢いづかせた」と、党執行部の対応のまずさを指弾した。

両院議員総会での論議を踏まえて、自民党は結党以来初となる事実上の「総裁リコール」の手続きに着手。党執行部と総裁選挙管理委員会は「総裁選の前倒しを求める議員は8日午前10時〜午後3時に党本部に署名・捺印した書面を提出。同時に各都道府県連も代表者が同様の書面を提出」するとの方針を決め、公表した。

こうした党執行部の対応について、党内からは「メディアが集結している党本部で、自ら顔をさらして前倒し要求の書類を提出するのは相当の覚悟が必要」（無派閥若手議員）との不安を漏らす向きもある。

その一方で、「国会議員としての信念を示せなければ、議員を続ける意味がない」と胸を張る議員も少なくない。主要メディアによる各議員の「意向調査」でも「数字的には『前倒し派』が日増しに拡大している」（調査関係者）という。

前倒し総裁選が実現した場合に「ポスト石破」の有力候補とされる高市早苗・前経済安全保障担当相は、両院議員総会以降の記者団の取材などに「心にとっくに決めている。組織がうまくいかなかったときのリーダーの責任の取り方については、自分なりの考え方がある」として、前倒し支持と実現した際の総裁選への出馬を事実上明言した。



総裁選への意欲を隠さない高市早苗・前経済安全保障担当相（写真：ブルームバーグ）

そこで注目されるのが、8日に総裁選前倒しが決まった場合の、実施の段取りと石破首相の対応だ。すでに党内有力議員や各メディアからさまざまな“予測”が示されている。

旧派閥の領袖が「政局混乱や党分断に歯止めをかける最善の方策」とするのは、8日に総裁選前倒しの可否が決まる前に石破首相が自ら退陣表明するというもの。そうなれば、「ポスト石破」の総裁選の日程設定の選択肢も増えるうえ、「新総裁決定を受けた次期臨時国会の召集日程も決めやすくなる」（自民党の国会対策幹部）のが間違いないからだ。

しかし、「石破首相が『続投』にこだわる限り、このケースは消える」（自民党長老）のも事実。となると、次は「前倒し実施が決まった場合、石破首相も総裁選に出馬し、続投の可能性を追求するケース」が想定される。すでに党執行部の中から「前倒し総裁選でも、石破首相の出馬は可能」との見方も出ており、石破首相周辺も「首相の判断次第」という受け止めだ。

ただ、政界関係者の間では「前倒し決定は『総裁不信任』そのもの。政治論的には石破首相の再挑戦はありえない」との見方が支配的。これは、総裁選前倒しが決まった時点で石破首相が「総裁選不出馬」という形で退陣表明することを前提としたもので、「現状では最も有力視されるケース」（政治ジャーナリスト）との見方が多い。

そうした中、官邸周辺では「前倒し決定を受けて、石破首相が衆院解散に打って出る」との“怪情報”も飛び交う。ただ、現行憲法下で閉会中の衆院を解散した例はない。「臨時国会を召集したうえでの冒頭解散しかない」（衆院事務局）とされるうえ、「衆院解散には閣議決定が必要だが、現状では相当数の閣僚が反対するとみられるため、政治的には極めて困難」（同）だと考えられる。

ご意見番の“憂慮”にどう応えるのか

こうした分析から、「石破首相が続投できるのは、総裁選前倒しが不成立だった場合だけ」というのが大方の見方。「そもそも、自民党内の混乱で政治的空白がさらに長引けば、物価高に苦しむ多くの国民の自民党批判は頂点に達し、自公政権の安定化など見果てぬ夢になる」（自民党長老）のは避けられない。

「政界のご意見番」として知られる伊吹文明元衆院議長は、自らのSNSに「政権与党の現状は、（首相の進退より）もっと大きい政治空白。石破総裁や自民（所属議員）に猛省を促したい」と書き込んだ。

これについて、政界には「まさに正論中の正論」（同）との声が広がる。はたして石破首相はどのような決断を下すのか。

（泉 宏 ： 政治ジャーナリスト）