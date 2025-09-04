平均給与が高い「業種」TOP3！「金融」や「情報通信」をおさえて1位になったのは？

平均給与が高い業種トップ3

国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、平均給与（平均給料・手当・平均賞与の合計）が高い業種上位3つは次の通りです。

1位：電気・ガス・熱供給・水道業（775万円）

2位：金融業・保険業（652万円）

3位：情報通信業（649万円）

金融系やIT系をおさえて1位だったのは、水道光熱関係の業種でした。2位と3位は650万円前後で競っていますが、電気・ガス・熱供給・水道業はそれより100万円以上も高く、775万円を記録しています。

なお平均給与が低い3業種は、宿泊業・飲食サービス業（264万円）、農林水産・鉱業（333万円）、サービス業（378万円）です。



「電気・ガス・熱供給・水道業」は高収入階級の割合も多い

1位の「電気・ガス・熱供給・水道業」の給与階級別分布を調べると、高収入を得ている従事者の割合が多いことも見て取れます。

表1は、同業種の給与階級別割合です。

表1

給与階級 全体に対する割合（％） 100万円以下 0.5 100万円超200万円以下 1.4 200万円超300万円以下 3.0 300万円超400万円以下 5.2 400万円超500万円以下 10.7 500万円超600万円以下 14.2 600万円超700万円以下 13.6 700万円超800万円以下 10.3 800万円超 41.1

出典：国税庁長官官房企画課「令和5年分 民間給与実態統計調査－調査結果報告－」を基に筆者作成

800万円を超える給与所得者が41.1％もいます。これは調査対象の業種の中で最も高い数値です。また同業種では、収入が低い従事者の割合が相対的に低いことも特徴です。



電気・ガス・熱供給・水道業はどんな業種？ 給与が高いのはなぜ？

ここからは、平均給与1位の電気・ガス・熱供給・水道業のおおまかな仕事内容と、給与が高い理由について解説します。



仕事内容

電気・ガス・熱供給・水道業の主な仕事は次の通りです。

●電気業：必要に応じて電気の供給に携わる

●ガス業：一般の需要に応じてガスを供給する

●熱供給業：需要に応じて蒸気、温水、冷水などを媒体とした熱エネルギー、あるいは蒸気・温水などを供給する

●水道業：必要に応じて給水や、汚水・雨水の排除などを行う

電気やガス・水道などは、私たちの生活に欠かせないものです。したがって、電気・ガス・熱供給・水道業は、生活に密着したインフラ産業といえるでしょう。



平均給与が高い理由

電気・ガス・熱供給・水道業の平均給与が高い理由として、次のような点が考えられます。

●市場規模が大きい

●安定した需要がある

●施設や規制などにおいて新規参入障壁が高い

●景気に左右されにくい

●大企業が多い

平均給与1位は「電気・ガス・熱供給・水道業」

平均給与が最も高い業種は「電気・ガス・熱供給・水道業」でした。その額は775万円で、2位の金融業・保険業（652万円）や3位の情報通信業（649万円）を大きく引き離しています。

高収入の給与階級に属する従事者の割合も多く、比較的安定した年収を狙える業種といえるようです。

平均年収の高い業種への就職・転職を考えている人は、電気・ガス・熱供給・水道業の業界動向や雇用状況、詳しい仕事内容を調べてみるのもいいでしょう。



出典

国税庁長官官房企画課 令和5年分 民間給与実態統計調査－調査結果報告 （19、25ページ）

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー