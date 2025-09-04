◇フィギュアスケート チャレンジャーシリーズ 木下グループ杯（５日開幕、関空アイスアリーナ）

公式の前日練習が本番会場で行われ、女子で昨季世界選手権（米ボストン）銀メダルの坂本花織（シスメックス）が調整。２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズン初戦を前に、この試合のテーマを「『頑張る』。今はとりあえず、頑張る。この試合で、課題を見つけることが課題」と、気持ちを高めた。

６月に今季限りでの現役引退を表明し、迎える五輪シーズン。坂本は「いよいよ、この日が来たか、という感じで」と胸中を明かした。「すごい楽しみ。悲しいとか、まだやりたいと言うよりは、いつもみたいに切羽詰まっている状態なので。試合を楽しみつつ、焦りつつできたら」。地元関西での国際大会に「車で１時間くらいの距離で試合ができる。車で試合に行くのがレアだし、それが国際大会という。なんか、『これは一体』みたいなバグが起こります」と、普段通りの明るさを見せた。

この日はフリープログラムの曲をかけ、冒頭のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、３回転フリップなどを着氷。順調な調整を見せつつ「この時期はまだ課題が残っている感じはするので、とにかくこの大会は、頑張って課題を見つけるだけ」と見据えた。５日のショートプログラムは、午後３時２１分の２番滑走。坂本は「よくある。第一グループなんか、得意よ（笑）」と、サムズアップし笑顔で引き上げた。