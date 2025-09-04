【1/24 NISSAN スカイライン 2000 ターボ GT-E･S】 10月11日ごろ 発売予定 価格：3,520円

タミヤは、プラモデル「1/24 NISSAN スカイライン 2000 ターボ GT-E･S」を10月11日ごろに発売する。価格は3,520円。

本商品は、6代目NISSAN スカイラインの中でも特にスポーツ性の高いグレード、2000ターボ GT-E･Sのプラスチックモデル組み立てキット。シャープなノーズを持つ直線基調のスタイリッシュなフォルムをリアルに再現している。1/24スケールで、サイズは192×73×62mm（全長×全幅×全高）。

バケットタイプのシートを装備した室内や、フロント・ストラット、リヤ・セミトレーリングの四輪独立サスペンションなども立体感豊かにモデル化。タイヤはリアルな合成ゴム製となっている。“2000GT TURBO”のロゴや車名エンブレムなどはスライドマークで用意。着座姿勢のドライバー人形1体も付いている。

写真はキットを組み立て、塗装したもの※ドライバー人形1体付き

ウェッジシェイプを強調した直線基調のスタイリングをリアルに再現

組立説明図にはレッドとシルバーに加え、全7色分のボディ塗装指示を収録

実車オプションの「2000GT TURBO」ステッカーはレッドとシルバーのボディカラーに対応する2種類を用意。室内のドライブガイドシステム用パネルのマークを新たにセット

