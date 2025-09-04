スマホの生涯コストは一生「iPhone」「Android」どれだけ違う？ それぞれの総額をシミュレーション

利用中のスマホで多いのは？ 買い替え時期はどれくらい？

WACARU NETの調査によると、現在利用しているスマホのブランドでは、回答者の48.9％がiPhoneを使用しています。なお、iPhoneの次に多いのがシャープのAQUOSで、15.1％の利用率です。

「スマホを何年で買い替えるか」という問いでは、「3年程度」が28.9％と最も多く、「4年程度」が22.8％、「5年程度」が18.0％と続いています。そして、3年以上使い続ける人は全体の80％以上に達しています。



iPhoneとAndroidをずっと使い続けた場合の生涯支出とその差はどれくらい？

それでは、iPhoneとAndroidを20歳から80歳までの60年間どちらか一方を使い続けた場合、生涯でどれほど本体価格の支出がかかるのか見ていきましょう。なお、Androidについては、今回は代表してAQUOSを比較対象とします。

まずiPhoneの本体価格ですが、公式サイトを見てみると、おおよそ10～20万円程度かかります。一方、AQUOSについてはドコモのホームページでは3～12万円程度が相場です。

本シミュレーションの前提となる価格は、相場の中央付近である、iPhoneは15万円、AQUOSは7万5000円とします。

また、購入頻度については、前出の調査では3年または4年が最も多い層ですので、3年半に一度（60年間では約17回）購入するものとします。この前提において、iPhoneとAQUOS、それぞれの80年間の総支払額は次のとおりです。



●iPhone：15万円×17回＝255万円

●AQUOS：7万5000円×17回＝127万5000円



このように、生涯では100万円以上の大きな差となります。ただし、この金額は古くなったスマートフォンの価値を考慮しない前提の金額です。スマートフォンは使用した後に正規の中古市場で販売する場合でも、それなりの販売価格が期待できます。

特にiPhoneは、中古市場でも高い評価を受けているため、使用済みのiPhoneを高値で売却できた場合、今回の差（255万円－127万5000円＝127万5000円）よりも差が縮まることもあるでしょう。



まとめ

私たちの生活に定着したスマートフォンですが、最初に選んだOSを使い続ける人も多くいます。

今回のシミュレーションでは、iPhoneを使い続けた場合、Androidよりも生涯で100万円以上費用がかかる結果となりました。とはいえ、iPhoneは中古市場での価値も高いため、スマートフォンの状態次第では実際の負担額の差は思ったほど大きくならない可能性もあります。

長期間使い続けることや下取りを上手に活用することが、費用を抑えるポイントと言えるでしょう。



