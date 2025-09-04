「TGS2025」世界未発売「フォールアウト」グッズ多数販売！ インフォレンズ、今年もベセスダと物販を共同出展「NV」サンセット・サルサパリラも
インフォレンズは、9月25日より開催のイベント「東京ゲームショウ2025（TGS2025）」にてBethesdaと共同で物販ブースを【Hall9】W-104に出展する。
同社は、同スタジオの「Fallout」と日本国内公式ライセンス契約を締結。世界未発売の「Fallout」シリーズグッズが展開される。「Fallout Fizz Club ヌカ・コーラ・バンドル」（22,000円）や「Fallout サンセット・サルサパリラ ボトル」（7,700円）、「Fallout サンセット・サルサパリラ 缶入りキャップ」（3,300円）などが販売される。
また、会場限定の購入特典も用意されているほか、他にも同スタジオの「The Elder Scrolls」シリーズや「DOOM」シリーズのグッズも展開される。
さらに、同社の「INFOLENS GEEK SHOP」（池袋パルコ店/オンラインショップ）においても「Fallout」グッズの販売が強化。「TGS2025」で販売予定のグッズに加え限定アイテムも販売予定となっている。【購入特典】 【「Fallout」グッズ（一部）】
「Fallout Fizz Club ヌカ・コーラ・バンドル」22,000円
「Fallout 絵文字バンダナ」2,200円
「Fallout ヌカ・ワールド ジャーナル」6,600円
「Fallout デスクトップビルボード シリーズ２」24,200円
「Fallout ドッグミート バーマット」6,600円
「Fallout ステッカー（企業ポスター柄）」935円
「Fallout サンセット・サルサパリラ ボトル」7,700円
「Fallout サンセット・サルサパリラ 缶入りキャップ」3,300円【「The Elder Scrolls」グッズ（一部）】
「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ゲートインゴット」6,600円
「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 熱狂的なファンピンバッジ（シリアルナンバー入り）」2,530円
「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 帝都コイン（シリアルナンバー入り）」2,970円【「DOOM」グッズ（一部）】
「DOOM The Dark Ages アートプリント A3サイズ」4,400円
「DOOM The Dark Ages スカルクラッシャーキーホルダー（シリアルナンバー入り）」1,980円
「DOOM The Dark Ages コイン（シリアルナンバー入り）」2,970円
