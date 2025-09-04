はじめしゃちょー、5億円豪邸の壁色を1500万円で変更「センス抜群」「雰囲気ガラッと変わる」の声
【モデルプレス＝2025/09/04】YouTuberのはじめしゃちょーが3日、自身のX（旧Twitter）を更新。家の壁の色を変更したビフォーアフター写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】はじめしゃちょー、総工費5億4000万円の豪邸
はじめしゃちょーは「家の色変えてみた」と自宅の外壁の色を変更したビフォーアフター写真を投稿。グレーから黒へと変化を遂げている。なお、YouTubeでは作業過程を載せており、約2ヶ月の作業期間で1500万円かかったと明かし、4年前に3億円の豪邸を購入して以降、動画になっていない数々の工事、修理を含め、総工費は約5億4000万円になったと説明した。
この投稿に、ファンからは「センス抜群」「雰囲気ガラッと変わる」「素敵」「すごすぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆はじめしゃちょー、豪邸の壁の色を変更
