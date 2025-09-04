なにわ男子・高橋恭平、実は2月29日のうるう年生まれだった「衝撃すぎる」「知らなかった」驚きの声続々
【モデルプレス＝2025/09/04】なにわ男子の公式YouTubeチャンネルが2日に更新された。高橋恭平がうるう年の2月29日生まれであることを明かした。
【写真】なにわ高橋恭平、うるう年生まれを告白
「なにわ男子の個人年表 高橋恭平編」と題された動画の中で、生まれてから現在に至るまでの出来事や出会いなど個人の年表を発表した高橋。ホワイトボードに自身の生年月日を2000年2月28日と書くと、「29に生まれてるんですよ。うるう年の人は前か後選べる。だから俺は前にした」と実はうるう年の2月29日生まれであることを明かした。
続けて、「これを書くためにオカンに聞いたんですよ。何時に生まれて何グラムやったか」と生まれた時刻と体重を書こうとした高橋が、「午後18時」と生まれた時刻を書くも西畑大吾から「18時って書くんやったら午後いらんで」とツッコまれてしまう場面も。高橋は「あっ」と何度も首をかき「しまった」という表情をしながら「午後18時 3264g」と書き、生まれた時刻と体重も伝えた。
この動画を受け、ファンからは「知らなかった」「衝撃すぎる」「初公開かな？」と驚きの声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆高橋恭平、2月29日生まれだった
