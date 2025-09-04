影山優佳「母にも御好評」手料理5品並んだ食卓公開「尊敬しかない」「いつも美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/09/04】元日向坂46の影山優佳が3日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】影山優佳、母に好評な手料理5品
影山は「母にも御好評！！」と添え、手料理が並ぶ食卓を公開。「古古米（多分） えのきとたまごの鶏スープ ささみとブロッコリーと卵のマヨ和え（筋肉） 豚バラとにんにくの芽のオイスター炒め トリッパ風ののこり」と手書きで献立を紹介している。
この投稿に、ファンからは「いつも美味しそう」「トリッパ気になる」「忙しいのに品数多くてすごい」「尊敬しかない」「お母さんと食べたのかな」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
