USJハロウィーンに新キャラ、神出鬼没イベント発表 「ミーガン」突如出現・暴走、不気味なダンス
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで4日、ハロウィーン・イベントが開幕した。大人気の『ハロウィーン・ホラー・ナイト』は5日から始まり、今年は「ミーガン」も登場する。
【画像】USJハロウィーン新アトラクション…“地獄絵図”で絶叫の様子
「ミーガン」は、サイコ・スリラー映画『M3GAN／ミーガン』のキャラクターで、心に傷を負った少女の親友になるようプログラムされたお友達AI人形だが、暴走する。
USJで3日夜開催されたプレスプレビューでは、「ミーガン」が映画を飛び出し、『ハロウィーン・ホラー・ナイト』のストリートに出現する神出鬼没の「ミーガンズ・アタック」が公開された。
複数体の「ミーガン」が、ゾンビの徘徊する暗闇のストリートに突然現れ、誰かを探し回ったり、急に周囲に襲い掛かったり、不気味な“ミーガンダンス”を踊ったりと制御不能に“暴走”していた。
TM &（C）2025 Universal Studios. All rights reserved.
