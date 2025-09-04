ネットスターズ <５５９０> が反発。一時は前日比３６円高の１１２５円を付けた。



４日、世界最大級の企業向け金融インフラプラットフォームＳｔｒｉｐｅの「Ｓｔｒｉｐｅ Ｔｅｒｍｉｎａｌ」に、同社のマルチキャッシュレス決済ソリューション「ＳｔａｒＰａｙ」を接続し、日本最大のコード決済サービス「ＰａｙＰａｙ」との連携をサポートすると発表した。



Ｓｔｒｉｐｅは世界数百万社以上のあらゆる規模の企業に対して、オンライン決済、財務・金融プロセス自動化、売上拡大などを支援している。同社は４月から、オンライン決済においてＳｔｒｉｐｅと「ＰａｙＰａｙ」の連携を支援している。今回、Ｓｔｒｉｐｅがオンライン決済と店頭決済をシームレスに統合しデータを一元管理できる「Ｓｔｒｉｐｅ Ｔｅｒｍｉｎａｌ」を日本で提供するにあたり、「ＰａｙＰａｙ」とのオンライン決済に続いて、店頭決済との接続も支援する。



株価は前日比３円高の１０９２円で前引け。