４日前場の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３０５．７０ポイント（１．２１％）安の２５０３７．７３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１２７．６３ポイント（１．４１％）安の８９２２．３９ポイントと３日続落した。売買代金は１６９２億５２７０万香港ドルとなっている（３日前場は１５２０億１７６０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが継続する流れ。中国では来週、８日に８月の貿易統計、１０日に物価統計が公表されるほか、全国人民代表大会（全人代、国会に相当）常務委員会会議が８〜１２日に北京で開催される見通しだ。米中の通商対立も不安材料。中国商務部は３日、米国が対中輸出する一部の光ファイバー製品について、反ダンピング関税を新たに課すと発表した。トランプ米政権が先ごろ、中国に対する半導体規制を強化したことの報復だとの見方もある。

ただ、下値は限定的。中国の政策に対する期待感が根強いほか、米利下げ観測も好材料だ。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のウォラー理事は３日、金融当局は今月から利下げを再開し、今後、複数回の利下げが必要だとの考えを示している。香港の各指数はプラス圏で推移する場面もみられた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、自動車ディーラー大手の中升集団ＨＤ（８８１／ＨＫ）が７．０％安、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が６．３％安、アルミ加工の中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が６．２％安と下げが目立った。

セクター別では、半導体が安い。ＳＭＩＣのほか、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が７．６％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が６．７％、晶門半導体（２８７８／ＨＫ）が６．３％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が６．０％ずつ下落した。

非鉄・産金セクターも急落。中国宏橋のほか、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が７．５％安、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が６．７％安、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が７．６％安、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が６．３％安と値を下げた。

自動車セクターもさえない。中升集団のほか、メーカーの蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が６．３％安、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が３．１％安、広州汽車集団（２２３８／ＨＫ）が２．７％安、吉利汽車ＨＤ（１７５／ＨＫ）が２．６％安で引けた。

半面、リチウムや動力電池の関連銘柄は物色される。中創新航科技（ＣＡＬＢ：３９３１／ＨＫ）が１３．６％高、天斉リ業（９６９６／ＨＫ）が２．７％高、江西カン鋒リ業集団（１７７２／ＨＫ）が１．７％高で前場取引を終えた。

本土マーケットも３日続落。主要指標の上海総合指数は、前日比１．９７％安の３７３８．３２ポイントで前場の取引を終了した。ほぼ全業種が下落。ハイテク、医薬、資源・素材、軍需産業、消費関連などの下げが目立った。

