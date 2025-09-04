11月19日スタートのABEMA新オリジナルドラマ『スキャンダルイブ』に、俳優の柴咲コウと川口春奈が出演する。

【映像】飲み物片手に歩く川口春奈

このドラマは、一見華やかに見える芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へ切り込んでいくサスペンスドラマだ。

5年ぶりに主演を務める柴咲が演じるのは、所属俳優のスキャンダル記事掲載の告知を受け奔走する芸能事務所社長。また、川口がスキャンダル記事を突きつけた芸能週刊誌記者を演じる。

2人は今回が初共演。お互いの印象を明かした。

柴咲「川口春奈さんは初めてだったんですけど、『なるほど、愛されている人だな』という、それがわかるようなすごく気さくで、こちら側の要望や作り手の要望に瞬時に応える瞬発力もあるし、『細かいことは気にしない』みたいな男前なところもすごくやりやすかったです」

川口「私は物心ついた時からずっとテレビで見ていた大先輩なので、柴咲さんと一緒にできると決まった日から緊張とともに身が引き締まる思いだったんですけど、すごくかわいがってくださって。キャラクター的には対峙しているバチバチなシーンが多いんですけど、いろいろ教えてくださってありがたかったです」

（『ABEMA Morning』より）