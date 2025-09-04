3日、「朝たんぱく協会」設立発表会に、タレントの若槻千夏（41）とお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）が出席した。

朝にたんぱく質を積極的に摂取することの重要性を広く啓発することを目的として設立された「朝たんぱく協会」。若槻も庄司も、多忙ながら朝食はきちんと取っているという。

若槻「食べるようになりました、子ども産んでから。独身時代は時間ないなとか、ギリギリまで寝ていたんですけど、子育てする中で子どもが必ず朝食べて行くので、それにつられてちゃんと食べるようにしましたね」

庄司「筋肉に良いって聞いてから、朝食はしっかりとるようにしています」「一応、たんぱく質は取るようにしています。筋肉を育てるためにね」

若槻「自分で作るんですか？」

庄司「基本、ミキティーさんが家の…」

若槻「ミキティーさんって言ってるんですか？」

庄司「売れてるからさ」

若槻「上下関係あるんですか？気つかうな」

「朝たんぱく協会」によると、たんぱく質は筋肉だけでなく爪や肌、髪にも欠かせない栄養素だという。すると、庄司が最近感じているある悩みを打ち明けた。

庄司「僕49歳で、頭皮がちょっと薄毛傾向になっているんですけど」

若槻「カシャカシャ（シャッター音）ってすごい聞こえますよ」

庄司「薄毛雑誌の方がいるんですか？月刊『薄毛』がいるんですか？」

若槻「月刊『薄毛』が最前列に、すごい撮ってます」

