【韓国カフェBONTEMPS】大阪玉造に2号店♡人気クァベギも登場

韓国発の人気カフェ「BONTEMPS(ボンタン)」が、2025年9月12日(金)に大阪・玉造エリアに待望の2号店をオープンします。看板メニューは、韓国の伝統菓子“クァベギ”をアレンジしたドーナツ。約20種類が並ぶほか、塩クリームアメリカーノなど本場で人気のドリンクも豊富。テイクアウト用のオリジナルBOXは、手土産やギフトにもぴったり。SNS映え間違いなしです♡

玉造で味わう♡多彩な韓国ドーナツ



BONTEMPS玉造店では、定番15種類に加え、季節限定商品を含め約20種類のドーナツが揃います。外はサクッと、中はふんわりもちっとした食感が特徴。

砂糖を使わず、ジャガイモやかぼちゃなど素材の甘みを活かした生地は子どもから大人まで安心して楽しめます。価格は1個300円前後で、当日製造・当日完売にこだわった新鮮な味わいをお届け。

店内はもちろん、オリジナルBOXでのテイクアウトもおすすめです。

ここでしか味わえない韓国ドリンク



塩クリームアメリカーノ

ボンタンクリームコーヒー

ドーナツと一緒に味わいたいのが、バリエーション豊かな韓国ドリンク。塩クリームアメリカーノやボンタンクリームコーヒーは、日本ではBONTEMPSでしか楽しめない人気メニューです。

アールグレイレモネード

ミスカル

そのほか、アールグレイレモネードや穀物パウダーを使ったミスカルなど、韓国ならではのアレンジが光る一杯が勢ぞろい。価格は500円台～と手に取りやすく、カフェタイムやテイクアウトにもぴったりです。

店舗情報とアクセス



玉造は大阪城やコリアンタウンに近く、古き良き商店街と新しいカルチャーが共存する街。

女子会やデートはもちろん、おひとり様でも心地よく過ごせる空間で、SNS映えするスイーツタイムを楽しめます。

韓国カフェで心ときめくひとときを♡



BONTEMPS玉造店は、韓国スイーツの魅力とフォトジェニックな世界観を同時に楽しめる特別な場所。

おしゃれな空間で、もちもちクァベギやここでしか味わえないドリンクを味わえば、日常に小さなときめきが加わります。

手土産やギフトにも喜ばれるBONTEMPSの新店舗で、大切な人や友達と一緒に韓国カフェの最新トレンドを体験してみませんか♪