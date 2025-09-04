¡Ö¤ªÊ¢¤Ë¤·¤«ÌÜ¤¬¤¤¤«¤ó¡×²þÌ¾¤«¤é3Ç¯¡¢22ºÐ½÷Í¥¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËµÓ¸÷¡Ö»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¹¤®¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î·îÌîÍºÚ(22)¤¬ÈþÊ¢¶Ú¤¢¤é¤ï¤Êà¤Ø¤½½Ð¤·á¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤òË¾¤àºäÆ»¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ä¶Ã»¤¤¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ö¤«¤Ö¤«¤Î¥ï¥¤¥É¥Ç¥Ë¥à¤Îà¤Ø¤½½Ð¤·á¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤© ¡ª ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¡¡»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ªÊ¢¤Ë¤·¤«ÌÜ¤¬¤¤¤«¤ó¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥ÈåºÎï¤Í¡×¡ÖÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¹¤®¡×¡ÖÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤è¤ê¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¤ª¤Ø¤½¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤Ï¡Ä¡×¡ÖÈþ¾¯½÷¤«¤éÈþ½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·îÌî¤Ï2020Ç¯¡ÖÀ©¥³¥ì¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¸÷ÌîÍºÚ¤Î·ÝÌ¾¤Ç³èÆ°¤·¤¿¤¬21Ç¯¤Ë³èÆ°µÙ»ß¡£22Ç¯¤Ë·îÌîÍºÚ¤È²þÌ¾¤·½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£º£Ç¯3·î¤ËÎ©Ì¿´ÛÂç³ØË¡³ØÉôË¡³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£