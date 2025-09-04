フィギュアスケートのISUチャレンジャーシリーズ・木下グループ杯が、あす5日に関空アイスアリーナで開幕する。

4日に試合会場で公式練習が行われ、日本勢が調整。女子は坂本花織（シスメックス）、樋口新葉（ノエビア）、千葉百音（木下グループ）、渡辺倫果（三和建装・法大）、吉田陽菜（木下アカデミー）、山下真瑚（中京大）、三宅咲綺（シスメックス）の7選手が本番に備えた。

今季限りでの引退を表明している坂本は、曲かけで今季のフリー「愛の讃歌」を調整。練習後には報道陣の取材に応じ、今大会のテーマを問われ「頑張る！」と笑った。

「この試合は課題を見つけるのが課題。練習の量は明らかに例年より増えている。自分の感触としては、いつもGPシリーズの1戦目ぐらいでバタバタしているのが今来ているぐらい。ちょっと“脱スロースターター”みたいな感じかな。試合をやってみないと分からないけど（笑い）」

来年2月にミラノ・コルティナ五輪を控え「個人と団体で銀メダル以上」を目標に掲げている。ラストシーズンの幕開けを控え「いよいよこの日が来たかという感じで、凄く楽しみ。悲しいとか、まだやりたいな、というよりは、いつもみたいに切羽詰まっている状態なので。試合を楽しみつつ、焦りつつできたらいいかな」と抱負を語った。