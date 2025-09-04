新宿・歌舞伎町にある閉店中のコンセプトカフェに侵入し、現金やシャンパンなどあわせて50万円相当を盗んだとして無職の男が逮捕されました。

窃盗などの疑いで逮捕されたのは、住居不定、無職の山内勇輝容疑者（41）です。

山内容疑者は今年8月下旬の午前11時10分ごろ、新宿・歌舞伎町にあるコンセプトカフェ「魔法少女PuiPui a la mode」に侵入し、ロッカーに入っていた現金12万350円とシャンパン7本、38万円相当を盗んだ疑いがもたれています。

警視庁によりますと、山内容疑者は店の玄関のドアノブにかけられたダイアル式のキーボックスから鍵を取り出し、店に侵入していて、盗んだシャンパンは紙袋に入れて持ち出していたということです。

犯行後、山内容疑者は盗んだシャンパンを近くの質店で売り、およそ15万円を得ていたということです。

山内容疑者は取り調べに対して容疑を認めていて、「財布をなくし、お金が必要になり、犯行に及んだ」と供述しているということです。

山内容疑者は「他にも10件くらいやった」と供述していることから、警視庁は余罪があるとみて詳しく調べています。