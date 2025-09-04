「財布をなくしお金が必要に…」歌舞伎町のコンセプトカフェから現金とシャンパン7本など計50万円相当盗んだか 無職の男逮捕 警視庁
新宿・歌舞伎町にある閉店中のコンセプトカフェに侵入し、現金やシャンパンなどあわせて50万円相当を盗んだとして無職の男が逮捕されました。
窃盗などの疑いで逮捕されたのは、住居不定、無職の山内勇輝容疑者（41）です。
山内容疑者は今年8月下旬の午前11時10分ごろ、新宿・歌舞伎町にあるコンセプトカフェ「魔法少女PuiPui a la mode」に侵入し、ロッカーに入っていた現金12万350円とシャンパン7本、38万円相当を盗んだ疑いがもたれています。
警視庁によりますと、山内容疑者は店の玄関のドアノブにかけられたダイアル式のキーボックスから鍵を取り出し、店に侵入していて、盗んだシャンパンは紙袋に入れて持ち出していたということです。
犯行後、山内容疑者は盗んだシャンパンを近くの質店で売り、およそ15万円を得ていたということです。
山内容疑者は取り調べに対して容疑を認めていて、「財布をなくし、お金が必要になり、犯行に及んだ」と供述しているということです。
山内容疑者は「他にも10件くらいやった」と供述していることから、警視庁は余罪があるとみて詳しく調べています。