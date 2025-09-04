東京・町田市の路上で、帰宅途中の20代の女性にバイクで後ろから近づきわいせつな行為をしたとして、40歳の男が逮捕されました。

不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、東京・町田市に住む職業不詳・今井圭人容疑者（40）です。

今井容疑者は今年7月3日の午前1時前、町田市本町田の路上で、自転車で帰宅途中だった20代の女性にバイクで後ろから近づきわいせつな行為をした疑いがもたれています。

警視庁によりますと、女性が大声を出して抵抗したため今井容疑者は現場から逃走していましたが、その後の防犯カメラの捜査などで逮捕に至ったということです。

今井容疑者は調べに対し「性的欲求が高ぶってわいせつ行為をしました」と供述し、容疑を認めているということです。

町田市や隣接するエリアでは、去年から1年半の間に同様の手口の犯行がおよそ10件確認されていて、警視庁が関連を調べています。