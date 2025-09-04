広島県尾道市瀬戸田町の医師永井晃さん（８０）が２年がかりで、ヨットによる太平洋一周航海を成功させた。

２０２３年６月に町を出航して米国やメキシコ、タヒチ、フィリピン、台湾など１２の国・地域に寄港。計約４万２０００キロを航行し、今年７月に無事帰還した。数々のトラブルに見舞われながらも、永井さんは「各地で出会った人との交流が一番の宝物。子どもの頃からの夢を諦めなくて本当によかった」と日焼けした顔をほころばせた。（西堂路綾子）

初日から試練

最初の目的地・米アリューシャン列島に向けて出航した初日、いきなり試練がやってきた。強風で船は波に揺れ、机の角で肋骨（ろっこつ）を強打した。痛みで帆を上下させるウィンチが片手でしか巻けない。帆は何度も破れ、その都度縫った。

夜の闇にはヘッドランプを腕に巻き付けて明かりを絶やさず、海に落とされる恐怖と闘った。痛みに耐えてひと月ほど。アリューシャンの島が見え、アザラシが船に近づいてくる。入国係官は毎日、船に通って手続きをしてくれた。停泊中に昆布がスクリューに絡まり、外すのには難儀した。

カナダ・ビクトリアでは、瀬戸田で偶然知り合ったカナダ人女性と再会を果たすも、船に積み込み上陸地で使っていた自転車が盗難に遭う。女性がポスターを描いて捜すと発見され、寄港先の米サンフランシスコまで自転車を送ってくれた。

航海中の食事はプロパンガスで炊いたご飯やみそ汁、サバ缶など。「甲板が熱く、即席ラーメンは水を入れて３０分置くといい感じに食べられる」。エクアドル・ガラパゴス諸島近くでは、トビウオが甲板に飛び込んできては、おかずの干物になる。仏領マルケサス諸島を離れる際、現地の人からバナナ約１５０本をもらったが一気に完熟。朝昼晩５、６本ずつ食べても、さすがに食べきれなかった。

戦跡巡り

航海の後半は、太平洋戦争の激戦地をたどる形に。米国の海図上は南方の海に、いかりが絡まないよう輸送船などの沈没地点を示す記号がびっしり並ぶ。「天国に一番近い島」と称される仏領ニューカレドニアには、日本との交戦に備えた大砲が残っていた。

ソロモン諸島では、出会った現地の人や旅人らと戦跡巡りへ。海岸で朽ちた戦車や透き通った海の底に眠る船を見て「８０年前、この遠い海で散った命が確かにあった。日本は戦いを広げ過ぎた」と実感した。

島々の住民たちは人懐こく、優しい。幼い弟を自転車に乗せてやって来た少女や、カヌーで漕ぎ寄せて船上で歌とダンスを披露してくれた少女２人組もいた。一方、今も世界で続く戦争に「同じ時代に同じ地球で生きているのは奇跡。仲良くすればいいのに」との思いが強まった。

永井さんは１メートル６８、７３キロの体重は航海後６５キロに減った。飄々（ひょうひょう）とした海の男は「片言英語の年寄りが１人で来て、『親切にしなきゃ』と思ってくれたのか、各地で幸運が続いた。宿泊費がいらず、何日でも思うがまま旅をできるのがヨットの魅力。関心を持つ人が増えたらうれしい」と語った。

会社員から３０歳で医師の道へ

永井さんは瀬戸田の海に親しんで育ち、小学生の頃、サンゴ礁が広がる南国の海の記録映画を見て「いつか南の島へ」と憧れた。大学を出て製紙会社員となったが、３０歳で医学部へ入り直し、ヨットを始めた。

故郷で家業の病院を継ぎ、各地のヨットレースにも参加。ヨットで南の島を訪ねる夢を温めていたが、入院患者も診ており、長期の留守は難しかった。チャンスが訪れたのは４年ほど前。知人を介して出会った医師から代役の申し出があり、永井さんは「少しでも早い方がいい」と決断した。

ヨットの大家から「南洋の島々には台風の時期を避け、太平洋を時計回りに進む航路が最適」と助言を受けた。相棒は全長９・４メートル、重さ２・６トンの「チャレンジャー号」。約３０年前に購入した。沖縄などへのテスト航海を重ね、船上で寝られることを確認。船体に水が入らないよう補強した。