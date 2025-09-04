メーガン妃が３月にオープンしたオンラインショップ「ＳｈｏｐＭｙ」をひっそりと閉鎖していた。英紙サンが先日、報じた。

トップクリエイター向けのプラットフォームである「ＳｈｏｐＭｙ」では、インフルエンサーたちが自分のおすすめのアイテムを紹介、売れると紹介手数料がもらえる仕組みになっていた。

メーガン妃は３月に新たなビジネスとして店を開き、プロフィールのバナーには「私が大好きなものを厳選してまとめたコレクションです。楽しんでいただけたら嬉しいです！」と書かれていた。しかし現在ではメーガン妃のプロフィールは消え、ページは完全に空白になっている。

また過去に掲載されたものも削除されており、ショップに商品は１つも投稿されず「このショップのオーナーはまだ何もアイテムを選んでいません」とのみ表示されている。

過去にはサンローランとエメ・パーソンズのサンダル、マヤ・ブレナーの金とダイヤモンドのペンダント、ハイディ・メリックのドレスなど高級品の他にも、Ｊ・Ｃｒｅｗ、ユニクロ、Ｇａｐなどの庶民的なブランドのもあった。さらには途中で家庭用品、美容用品、さらには子供用製品も追加されていた。

メーガン妃によるブランドが今年ひっそりと消えたのは、不可解なアメリカン・リビエラ・オーチャード・プロジェクトに続いて２件目となる。

突然のショップ消滅に鋭い観察眼を持つ王室視聴者が警鐘を鳴らしたものの、メーガン妃やヘンリー王子夫妻からはオンラインで何の説明もなく、ショップの消失にファンは困惑しているという。