ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は４日、大麻を含む植物片を所持したとして警視庁が３日に麻薬取締法違反の疑いで俳優の清水尋也容疑者を逮捕したことを報じた。

番組では、８月下旬に静岡県内で撮影した清水容疑者が歩く姿を放送した。「これから撮影に向かうのでしょうか。白と黒の帽子をかぶって歩いています」とリポートした。

また、逮捕のきっかけが「今年１月に警視庁へ寄せられた情報提供でした」と伝えた。さらに清水容疑者が取り調べに対し、容疑を認めていることを伝え、清水容疑者と同居していた２０代の女も逮捕されたことを報じた。

清水容疑者は、４歳上の兄で俳優の清水尚弥の関係者にスカウトされ２０１２年にデビュー。オーディションで選ばれた映画「渇き。」（１４年）では壮絶ないじめを受ける少年、「ソロモンの偽証」（１５年）では不良中学生役で注目を集めた。映画「東京リベンジャーズ」シリーズには、主要キャストのひとり・半間修二役で出演している。若手の演技派俳優として数多くのドラマ・映画で存在感を発揮してきた。

清水容疑者は現在、７日に最終話が放送されるＴＢＳ系ドラマ「１９番目のカルテ」（日曜・午後９時）に内科専攻医役でレギュラー出演している。

このニュースを番組では「現在、清水容疑者はＴＢＳ日曜劇場『１９番目のカルテ』に出演していますがＴＢＳは日曜日に放送される最終回について『出演シーンをカットする方向で対応を進めています』としています」と伝えた。